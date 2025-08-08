Kemalpaşa Adliye Sarayı Eylülde Açılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Yaşar Kırkpınar İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden adalet sarayının hizmet binasında incelemelerde bulundu. Milletvekili Kırkpınar, eylül ayı içerisinde tamamlanacak olan binanın açılışına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılacağını söyledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yıllardan beri kaymakamlık binasında hizmet veren adliyenin yeterli gelmemesi ve şehrin ihtiyaçlarına cevap vermemesi dolayısıyla AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın girişimleri sonucunda yapımına başlanan adliye sarayının eylül ayının sonlarına doğru tamamlanması planlanıyor. İlçe Kaymakamı Musa Sarı ve AK Parti İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar ile birlikte adliye sarayı hizmet binasında incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, "Nasip olursa yeni adliyemizi 1,5 ay içerisinde Adalet Bakanımızın katılımıyla hizmete açacağız. Kemalpaşa için büyük bir ihtiyaçtı. Özellikle tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde bu inşaatın başlaması, Kemalpaşa'ya özgü şekilde Sayın Bakanımızın katkılarıyla gerçekleşti. Binamızın yapım süreci çok hızlı ilerledi ve artık bitmek üzere" diye konuştu.

Kemalpaşa'da ağır ceza mahkemesi olmadığına da dikkat çeken Kırkpınar, adliyenin açılması ile birlikte ağır ceza mahkemesinin de hizmet vereceğini belirtti. Kırkpınar, "Sayın Bakanımızdan ağır ceza mahkemesi talebinde bulunmuştuk, o da onaylandı. Artık Kemalpaşa Adliyesi içerisinde ağır ceza mahkemesi de yer alacak. Bu adliye binası uzun yıllar Kemalpaşa'ya ve bölgeye hizmet edecek. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hizmet olarak hayata geçirmemiz için bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Adalet Bakanımıza ve emeği geçen herkese de teşekkür ederim" dedi.

"AK Parti döneminde yapılan hizmetler anlatmakla bitmez"

Ulucak Mahallesi'nde bulunan lojmanların yargı mensuplarına tahsis edildiğini vurgulayan Milletvekili Kırkpınar, ilçede hükümet yatırımlarının devam ettiğini ve her geçen gün bir yenisinin eklendiğini dile getirdi.

Adliye binasının açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapacağını belirten Kırkpınar, şunları söyledi:

"Yeni adliye binamızı arkadaşlarla birlikte inceledik. İnşaat çalışmalarımız devam ediyor. Hükümet yatırımlarımız sadece adliye binası ile sınırlı değil. Bildiğiniz gibi 50 yataklı bir devlet hastanemiz vardı, o da yakında 100 yataklı olarak hizmet verecek. Sürecin uzamasındaki en büyük neden, önceki müteahhidin işi bitirmemesinden kaynaklanan dava süreciydi. O dava sonuçlandı ve hastanemiz 100 yataklı bir kapasiteye ulaşacak. Ayrıca Çambel Mahallemizde yeni karakol yapıldı ve hizmete açıldı. O bölgedeki mahallelerimize hizmet verecek olan jandarma karakolumuzu da ziyaret ettik ve arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. İlçemizde 5 adet ilk ve ortaokul yapımı tamamlandı. Bunlardan biri Damlacık'ta. Toplamda 4 okulumuz eğitim-öğretime başladı. Çambel TOKİ konutlarımızda eksiklikler vardı, tamamlandı. Yiğitler Barajımız ise önümüzdeki yıl su tutmaya başlayacak. AK Parti hükümetleri döneminde Kemalpaşa'da yapılan hizmetler anlatmakla bitmez. İzmir- İstanbul Otoyolu, Torbalı bağlantı yolları, lojistik köy, okullar, sağlık ocakları, hastane, adliye... İşte bütün bunlar AK Parti döneminde yapılmış eserlerdir. Biz bunları yaptıkça vatandaşımızın memnuniyetini görüyor, mutlu oluyoruz. Hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Gün boyu ilçedeki yatırımları gezen Kırkpınar, esnaf, vatandaş ve dernek ziyareti de yaparak programını sonlandırdı. - İZMİR