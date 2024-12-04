Kemer Belediye Başkanı, Göynük Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yerini İnceledi - Son Dakika
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Politika

Kemer Belediye Başkanı, Göynük Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yerini İnceledi

Kemer Belediye Başkanı, Göynük Mahallesi\'ndeki Kapalı Pazar Yerini İnceledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinde ve Kındılçeşme Piknik Plajı'ndaki yenileme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Pazar alanındaki dükkanların kiralanması için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

04.12.2024 18:05  Güncelleme: 18:09
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Antalya'da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinde ve Kındılçeşme Piknik ve Halk Plajı'nda denetim yaptı. Başkan Topaloğlu'na, ziyaretlerinde Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, meclis üyeleri ve mahalle sorumluları eşlik etti.

Göynük'te kapalı pazar yeri incelemesi

"Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi kapsamında Göynük Mahallesi'ne kazandırılan pazar alanında yer alan dükkanları inceleyen Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, dükkanların ve taziye alanının ihaleye çıkılarak kiraya verilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göynük Mahallemize kazandırdığımız pazar alanının alt kısmında yer alan dükkanları ihaleyle kiraya vermeyi düşünüyoruz. Meclis üyelerimiz ve mahalle sorumlularımız ile incelemeler yaparak fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Kındılçeşme yenileniyor

Başkan Topaloğlu, Göynük Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından, Kemer Belediyesi Kındılçeşme Piknik ve Halk Plajı'nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman'dan bilgi alan Topaloğlu, Kındılçeşme'nin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtti. Başkan Topaloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Seçimde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Kındılçeşme'yi daha modern ve estetik bir hale dönüştüreceğiz. Kemer'imize en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemer Belediye Başkanı, Göynük Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yerini İnceledi - Son Dakika

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