Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Beldibi Esnafını Ziyaret Etti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Beldibi Mahallesi'nde Belediye Meclis üyesi Hüseyin Çelik ve Beldibi Mahalle sorumlusu Cumali Akdağ ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Beldibi Mahallesi'nde bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Topaloğlu, esnafa bereketli sezonlar dileğini iletti.

Esnafın yaşadığı sorunları da dinleyen Başkan Topaloğlu, "Kemer'de imar sorunu yaşayan mahalle kalmayacak" sözünü hatırlatarak esnafa Beldibi İmar Planı'nın son durumu hakkında da bilgiler verdi.

İmar planlarının uygulamasının ardından hızla altyapı çalışmalarını da tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, "Beldibi 3. Etap tapuda tescil aşamasında. 1. Etap ikinci kısım son askıya çıkacak. Beldibi 1. Etap birinci kısım, tescil kontrolleri için Kadastroya gidecek. Artık Beldibi'nin imar uygulamalarında son gelindi. Beldibi mahallemiz de hak ettiği hizmetleri kısa sürede alacak" dedi.

Tekirova'da devam eden kapalı pazar yeri çalışmalarını da esnafa hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Tekirova'mızın ardından Beldibi Mahallemiz de kapalı pazar yerine imar işlemlerinin tamamlanmasıyla kavuşacak" dedi. - ANTALYA