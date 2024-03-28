Kemer Belediye Başkanı Yaşlılara İftar Yemeği Verdi

Politika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Kemer'de yaşayan yaşlı vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Yaşlılar Haftası" münasebetiyle ilçede yaşayan yaşlılar için iftar yemeği düzenledi. Kemer'de sevilen ve tanınan yaşlı vatandaşları kapıda karşılayan Başkan Topaloğlu, tek tek sohbet etti. İftar yemeğinden sonra masaları dolaşan Topaloğlu, yaşlı vatandaşların bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Kemer'in bugünlere gelmesinde emeği olan amcalarımıza ve annelerimize iftar yemeği verdik. Yokluk zamanlarında mücadele ederek Kemer'in bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi olan yaşlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birbirleriyle kucaklaştılar ve dertleştiler. Gençlik yıllarından konuştular. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kemer'deki bir otelde verilen iftar yemeğine Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra, CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve Kemer Belediyesi Meclis üyeleri katıldı. - ANTALYA