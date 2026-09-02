Kemer Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Kemer Belediyesi'nin 2026 ve 2027 yılları içerisinde katılım sağlayacağı yurt içi ve yurt dışı turizm seyahat fuarlarının belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2026–2027 eğitim ve öğretim yılında Kemer Belediyesi'ne ait araçlar ile belirlenen güzergahlarda okul servis hizmeti, Kemer Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen 1 adet Temsa Prestij 29+1 otobüsün T cetveline işlenmesi, Kemer Belediye Meclisince alınan 07.07.2026 tarih ve 50 sayılı Kuzdere Mahallesi Oyun Alanı ve Park Alanı Plan Değişikliği konulu kararın yeniden görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda Tekirova Mahallesi'nde mülkiyeti Kemer Belediyesi'ne ait 224 ada 1 parselde yapılması planlanan kreşe Nezahat Keleşoğlu adının verilmesi, Beycik Mahallesi'nde Kemer Belediyesi mülkiyetindeki 202 ada 480 parsel üzerinde yapılacak olan binanın belediye ve diğer kamu hizmetlerinde kullanılması ve binaya Selahattin Demirsu adının verilmesi ile Kemer Belediyesi'nin üye olduğu Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) üyeliğinden çıkılması konusu ile belediyeye ait bir aracın bir turizm şirketi aracı ile çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle belediyeye ait aracın hurdaya çıkarılması ve sigortadan kusur oranlarına göre alınacak olan ücret konusu ve Büyükşehir Yasası sonrası tüm bakım işlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Liman Caddesi'nin yapılması planlanan protokolle tekrar Kemer Belediyesi'ne verilmesi oy birliği ile onaylandı.