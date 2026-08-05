Başkan Kepenek; "Yaşanan gelişmeler ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu" - Son Dakika
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Başkan Kepenek; "Yaşanan gelişmeler ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu"

Başkan Kepenek; "Yaşanan gelişmeler ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu"
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CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mutlak butlan kararı sonrasında yaptıkları değerlendirmenin doğru olduğunu belirterek, ülke ve Honaz için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

DENİZLİ (İHA) – CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Yaşanan gelişmeler, mutlak butlan kararı sonrasında yaptığımız değerlendirmenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Ülke siyasal gündeminde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Mutlak butlan kararı sonrasında, İlçe Başkanlığımız baba ocağımızda gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında, o gün yaşanan sürece ilişkin düşüncelerimizi açıkça ifade etmiştik. Aradan geçen zamanda yaşanan gelişmeler, o gün yaptığımız değerlendirmenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz o gün hangi noktadaysak, bugün de aynı noktadayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak ülkemiz, milletimiz ve Honaz'ımız için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Kepenek, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kepenek; 'Yaşanan gelişmeler ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu' - Son Dakika

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