Kepez Belediye Başkanı Tahliye Olduktan Sonra İkinci Kez Meclisi Yönetti

Politika

Antalya'da bir kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazası sonrası tutuklanan ve 11 Haziran'daki duruşmada tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliye sonrası 31 Mart yerel seçimlerin ardından ikinci kez Kepez Belediye meclisini yönetti. Belediye meclisinde, tasarruf tedbirleri kapsamında üç derneğe tahsis edilen yerler geri alındı.

Kepez Belediye Meclisi, Temmuz ayı meclis toplantısı Mesut Kocagöz başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. 12 maddeden oluşan meclis toplantısında, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz meclis üyelerine cezaevinde olduğu süreçte verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Kocagöz, "İki aydır aranızda değildim, böyle bir şey yaşayacakmışız yaşadık ama bunu yürekten söylüyorum, hepinize tek tek teşekkür ederim. Parti ayırt etmeksizin söylüyorum, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, yüreğinde sevgi ve merhamet olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kocagöz'e AK Parti'den geçmiş olsun dileği

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e mecliste bulunan gruplarda geçmiş olsun dileğinde bulundu. Meclis toplantısı yapıldığı günün tarihi bir gün olduğunu ifade eden CHP Grup Sözcüsü Gökhan Yılmaz, "Sayın Mesut Kocagöz'ün cezaevinde olduğu her gün, Kepez vatandaşının kalbine bir yara olarak yazıldı. Onu yeniden aramızda görmek, halkımızın adalete inancının sembolüdür" dedi. AK Parti grup sözcüsü Süleyman Acar ise, "Başkanım, yaşamış olduğunuz talihsiz kaza ile ilgili geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz. Allah tekrarını göstermesin, yapacağınız hizmetler konusunda da kolay gelsin" şeklinde konuştu.

Kapalı Pazar konusu çözülecek

Mecliste kapalı pazar yapılması ile ilgili geçmişte alınan kararların, Konya Bölge idare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararının ardından, Kepez Belediye Meclisi'nin meclis kararına iptaline ilişkin hazırlanan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu'nun raporu görüşüldü. Meclis gündeminin 7. ve 8. maddeleri oy çokluğuyla geçerken, AK Parti Grubu'ndan Yusuf İşeri ve Muhammed Emin İlhan ret kararı verdi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Mesut Kocagöz, "Kapalı Pazar yapılmasının durdurulması demek, esnafın durdurulması, vatandaşın mağdur olması, muhtarın başının ağrıması, bizim başımızın ağrıması demek. Biz tabii ki mahkeme kararına uyacağız, ilgili yerlerle görüşüp, durumu düzelteceğiz" dedi.

Gündemin 11. maddesinde bulunan, geçtiğimiz yıllarda ortak proje kapsamında 3 derneğe tahsis edilen yerlerin geri alınması ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne tahsis edilen yerin devamına dair yer alan karar ise oy çokluğuyla geçti. Antalya Urfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tüm Reklamcılar ve Ajanslar Derneği ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne geçmiş dönemde meclis kararıyla verilen yerlerin tahsisi, tasarruf tedbirleri kapsamında 3 yıl süreyle taşınmaz işlemleri durdurulduğundan, belediye hizmeti ve sosyal projelerde kullanılmak üzere yeni arsa ve bina alımı yapılamayacağından, iptal edildi. AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Emin İlhan, komisyon raporunda AESOB'a verilen yerin devamını onaylarken, tahsis edilen yerlerin alınmasına dair karara AK Parti Meclis Üyesi Yusuf İşeri ile beraber ret kararı verdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Kocagöz, şu şekilde konuştu:

"Dernekler kamu yararına değil, ilk baktığımız şey o. Yerler verileli çok olmuş ama hiçbir şey yapılmamış. Kepez'in zaman kaybına tahammülü yok, yapacak olana veririz ya da kendimiz yaparız."

Kepez Belediye meclisi, Ağustos ayında yapılacak tatilin ardından, 2 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. - ANTALYA