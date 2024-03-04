Kepez Belediye Meclisi 2019-2024 döneminde son kez toplandı - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Meclisi 2019-2024 döneminde son kez toplandı

Kepez Belediye Meclisi 2019-2024 döneminde son kez toplandı

Kepez Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminde son kez toplanarak Mart ayı olağan toplantısının 1. oturumunda 16 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Meclis üyeleri, bu dönemle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

04.03.2024 16:07  Güncelleme: 16:13
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Kepez Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminde son kez toplanıyor. Meclisin Mart ayı olağan toplantısının 1. oturumunda 16 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Kepez Belediye Meclisi, bu dönemdeki 60. toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce parti grup sözcüleri, meclisin bu dönemle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Bu bir veda değil, hizmete devam edeceğiz"

Ak Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, "Bugün bir veda konuşması yapmayacağım. 8 Mart Cuma günü yapılacak olan devam meclisinde bu dönemi değerlendireceğim. O gün vedalaşır ve kucaklaşırız. Ancak bu bir veda olmaz. Çünkü hizmet için her zaman milletin yanında olmaya, Kepez'imize, Antalya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP; "Kepez'de kararların yüzde 90'nından fazlası oybirliğiyle geçti"

Kepez Belediye Meclisi'nde 5 yıl boyunca aldıkları kararların ilçe sakinlerine ve Antalya'ya hayırlı olmasını dileyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Barış Bulut da şunları söyledi: "Kepez Belediye Meclisi üyesi olarak milletimizin bize verdiği 5 yıllık görev süresini tamamlıyoruz. Bugüne kadar mecliste almış olduğumuz kararların Kepez'de yaşayan hemşehrilerimize ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte meclisteki gündem maddelerinin yüzde 90'nından fazlası oybirliğiyle geçmiş. Bu anlamda meclis yönetimine, Başkanımıza, tartışmaya yol açmayacak şekilde bir belediye yönetimi sergileyen bürokratlarımıza CHP grubu adına teşekkür ederim. Bu süreçte acı tatlı olaylar yaşadık. Ama hiçbir zaman birbirimizi rencide edecek bir durum sergilenmemiştir. Varsa da bu son toplantıda helalleşelim isterim. Yeni dönemde görev olacak meclis üyesi arkadaşlarımıza da başarılar dilerim. Görev almayacak olan meclis üyesi arkadaşlarımıza da bundan sonraki yaşamlarında mutlu, huzurlu ve başarılı dolu bir günler diliyorum."

MHP, "Şahıslar adına bir eleştirimiz olmadı"

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü Ali Baki Sarıca da, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimi sürecinin yaşandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçimlerin bir demokrasi şöleni içerisinde geçmesini canı gönülden diliyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımızdan yapmış olduğumuz siyasi eleştirilerden alınganlık gösterenler olabilir. O arkadaşlarımızdan helalleşmek isteriz. MHP olarak biz genelde kurumsal yapıları eleştiririz. Şahıslar adına bir eleştirimiz olmamıştır. Yeni dönem için başvuru yapan meclis üyesi arkadaşlarımızın yeniden seçilip, bir hizmet yarışı içerisinde olmalarını gönülden diliyorum. Başvuru yapmayan arkadaşlarımızı da yeni yaşamlarında başarılar diliyorum."

Komisyonlara yeni üye

Parti grubu sözcülerinin açıklamalarından sonra 16 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkan Vekili Süleyman Acar, başkanlığında yapılan mecliste, komisyon üyeliği seçimi vardı. Üye eksilmesinden dolayı, aynı parti kontenjanından olmak şartıyla Denetim, İsim Tespit ve Hayvan Hakları komisyonları için üye seçimi yapıldı.

Denetim Komisyonu'na Cafer Turgay (CHP), İsim Tespit Komisyonu'na Veli Yılmaz (CHP) ve Hayvan Hakları Komisyonuna Özcan Özalp (CHP) seçildi.

Antalya Kütüphanesi'ne yönetmelik

Mecliste, Başkan Hakan Tütüncü döneminin eserlerinden biri olan Antalya Kütüphanesi'nin, çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik teklifini de oy birliğiyle kabul edildi. Yönetmelikle kütüphaneni işletilmesinde, yönetilmesinde aksaklık yaşanmaması amaçlanıyor.

Son meclis toplantısı Cuma günü

Gündemdeki 16 maddenin görüşülmesinin tamamlanmasından sonra söz alan Başkanvekili Acar, komisyonlara havale edilen diğer konuların karara bağlanması için Kepez Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısının 2. oturumunun 8 Mart Cuma günü yapılacağını belirterek, toplantıyı sonlandırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Meclisi 2019-2024 döneminde son kez toplandı - Son Dakika

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