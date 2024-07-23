Kepez Belediyesi, Işık Caddesi\'nde Altyapı Çalışmaları Sonucu Zarar Gören Asfaltı Yeniliyor

Politika

Kepez Belediyesi, Işık Caddesi'nin altyapı çalışmalarından dolayı zarar gören asfaltı yeniliyor.

Kepez Belediyesi, hizmet seferberliğiyle mahallelerde çalışma alanına giren sorunları ortadan kaldırıyor; mevcut yeşil alanlar, yollar yenileniyor, atıl alanlar çöplerden temizleniyor.

Aydoğmuş Mahallesi'nde sathi asfalt sezonu açılışıyla başlayan değişim hareketi kapsamında yapılan çalışmalarla, mahallelerin ortak sosyal yaşam alanları modern şehir bir görünümüne kavuşturuluyor, trafik akışının yoğun olduğu Işık Caddesi'nde ise çalışmalar devam ediyor.

Işık Caddesi'nin Emek Mahallesi bölümüne asfalt

Emek ve Karşıyaka mahallelerinde yer alan uzunluğu bin 720 metre, genişliği ortalama 8 metre olan caddenin, altyapı yatırımlarından dolayı zarar gören asfaltı yenileniyor. Sıcak asfalt uygulaması, caddenin asfalt zemininde bozulmaların yoğun olduğu Emek Mahallesi bölümünde yapılıyor. Caddenin bu bölümü de Yeşilırmak Caddesi ile Kara Yusuf Caddesi arasında kalıyor.

Caddeye bin ton sıcak asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi yardımıyla yol güzergahının altyapı kazılarından dolayı zarar gören asfalt zemini kaldırdı. Daha sonra tesviyesi yapılan caddeye, finisher iş makinesi ile sıcak asfalt serilmeye başlandı. Caddenin uzunluğu 700 metre olan bu bölümünde bin ton asfalt kullanılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, caddedeki asfalt çalışmasının bu hafta içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Işık Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışması, trafik güvenliğini düzenleyen yol çizgilerinin yapılmasıyla tamamlanacak. Caddenin kaldırımlarının bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek.

Kepez'de değişim sürecek

Başkan Mesut Kocagöz de, başlattıkları değişim hamlesiyle mahallelerde belediyenin yetki alanındaki problemlere hızlı bir şekilde çözüm bulduklarını söyledi. Kepez ilçesini, Antalya'nın vitrini yapma hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Başkan Kocagöz, "Kepez'i, Antalya'nın vitrini yaparken, ilçe sakinlerimiz için de kaliteli, konforlu ve çevreci bir şehir ortamı hazırlıyoruz. Bu hedef kapsamında azimle çalışıyoruz. Kepez'de değişim başladı. Bu değişim çerçevesinde Emek Mahallemizin yol problemini ortadan kaldırıyoruz. Işık Caddemizin bozulan asfaltını yeniliyoruz. Bu çalışma ile caddeyi, konforlu ve güvenli hale getireceğiz. Kepez'de değişim hizmetleri artarak devam edecek" açıklamasını yaptı.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Karşıyaka ile Emek mahallelerini bölen Kara Yusuf Caddesi'nin yaya yollarını, 6 bin metrekare kilit taşı ve bin 500 metre bordür taşı çalışmasıyla güvenli ve konforlu hale getirmişti. - ANTALYA