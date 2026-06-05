Kepez\'de uyuşturucuyla mücadeleden kentsel dönüşüme yeni adımlar

Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, uyuşturucuyla mücadeleden afet hazırlıklarına, sosyal belediyecilik projelerinden kentsel dönüşüme kadar birçok önemli başlıkta yeni adımları açıkladı.

Türkiye'de ilk olacak bağımlılıkla mücadele projesi, AFAD iş birliğiyle hayata geçirilecek afet hazırlık çalışmaları, emeklilere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik Kent Market uygulaması ve Çankaya Mahallesi'ne yapılacak kreş projesinin öne çıktığı meclis toplantısında 28 gündem maddesi görüşüldü.

Kepez Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, başkanlığında gerçekleştirildi. Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında 24 yazılı, 4 önerge olmak üzere 28 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı oturumunun açılışında konuşan Başkan Kocagöz, herkesin geçmiş bayramını ve Haziran ayında kutlanacak 'Babalar Günü'nü kutladı. Şehit ve Gazi babalarının gününü ayrıca tebrik eden Başkan Kocagöz, meclis salonunda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Şehit Celal Özcan'ın babası Tuncer Özcan'a da 'Hoş Geldiniz' dileklerini ileterek, babalar gününü kutladı.

Uyuşturucuyla mücadele

Başkan Kocagöz, konuşmasında MHP Grup Sözcüsü Ali Baki Sarıcı'nın dile getirdiği uyuşturucuyla mücadele konusuna da değindi. Başkan Kocagöz, bugünkü en büyük problemin uyuşturucu olduğunu ve bununla ilgi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'de ilk defa yapılacak ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün de kendilerini tebrik ettiği bir proje başlatıldığını ve meclis gündeminin 9'ncu maddesinde yer aldığına işaret ederek, "Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Birimi Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik belirledik. Bununla ilgili psikologlar aldık. Bu mücadele için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu belediye başkanından meclis üyesine kadar hepimiz için çok önemli bir sorumluluktur. Bununla ilgili her kimin aklına ne gelirse yapmaya hazırız. Uyuşturucuyla savaşacağız" dedi.

Başkan Kocagöz'ün konuşmasının ardından Mayıs ayı meclis toplantısında komisyonlara havale edilen kararların oy birliğiyle kabul edilmesiyle meclisin diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Haziran ayı meclisinde; Afet ve acil durumlarla ilgili ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma konularında etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KEBAP) arasında Akreditasyona Dayalı İşbirliği Sözleşmesi'nin imzalanması konusunda Başkan Mesut Kocagöz'e yetki verildi. Gündem maddesinde söz alan Başkan Kocagöz; "Her hangi bir acil durumda sirenlerin çalmasından vatandaşların güvenliğini sağlayacak sığınaklara kadar her şeyi düşünmek yerel yöneticilerin görevidir. Bununla ilgili arkadaşlarımıza bir görev verdim. Çok güzel bir proje hazırladılar. AFAD yetkilileriyle de konuyu görüştük. Yaptığımız projelerin altından sığınak geçip geçemeyeceğini araştırdık. Evet, geçebiliyormuş Antalya'da ilk defa böyle bir proje yapacağız. Ankara'da bize destek verirse Türkiye'nin tek ve en büyük projesi olacak" diye konuştu.

"Kepez'de 100'den fazla parkı ışıklandırdık"

Tasarrufu Kepez Belediyesi'ne ait Fabrikalar Mahallesi Şehit Barış Akkabak Caddesi 1241 parselde bulunan alanın sergi yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 yıla kadar kiralanabilmesi için belediye encümenine yetki verildi. Başkan Kocagöz, bu gündem maddesinde söz alarak Kepez'de sosyal hayatın biraz eksik olduğuna değinerek, "Kepez'de prestijli caddelerin olması lazım. Kepez'de gece pazarlarının, akşam aktivitelerin olması lazım. Biz Kepez'de yüzden fazla parkımızı ışıklandırdık. Niye ışıklandırdık? Çünkü güvenlik problemi vardı. Bazı yerlerde yaşanabilir olmalı ki, insanlar aileleriyle rahat vakit geçirebilsin" dedi.

Haziran ayı meclisinde; Tasarrufu Kepez Belediyesi'ne ait Çankaya Mahallesi 27 bin 453 Ada 4 parsel kuzeydoğusundaki park alanında bulunan atıl binanın, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tadilatının yaptırılması, bu binanın belediyeye devir alınması ile ilgili protokol ve işlemleri yürütmek üzere Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e yetki verildi. Başkan Kocagöz, bu gündem maddesinde Çankaya Mahallesi'ne müjde vererek, "Çankaya Mahallemize kreş yapıyoruz" dedi.

"Vakıflara tavizler verdik"

Meclis toplantısında; Gazi ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde Vakıflar İdaresinin yaklaşık 70 parsel üzerinde bulunan işgalcilerin mülkiyet sorununun çözmek kentsel dönüşümü hızlandırarak daha yaşanabilir konut üretimini sağlamak amacıyla, Vakıflar Bölge Müdürlüğü -Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi arasında protokol yapılabilmesi ve parsellerin devri için Başkan Mesut Kocagöz ve belediye encümenine yetki verildi. Başkan Kocagöz, "Burası yüzlerce insanımızı ilgilendiriyor. Tabii yıllardır buna uğraşıldı. 20 yıldır bende belediyeciyim ve bu konuyu biliyorum. Bununla ilgili önceki dönemde de uğraşıldı, milletvekilleri de uğraştı, ama Kepez Belediyesi inanılmaz bir fedakarlık verdi. Bazı yerlerde sizlerin de onayıyla Vakıflara tavizler verdik. Yaklaşık 28 bin metrekarelik bir alan trampa sürecinin uzamaması nedeniyle burada feragatta bulunduk" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz meclis toplantısında sosyal belediyecilik hizmetlerine de değindi. Başkan Kocagöz, "Her ne kadar AŞ evimizin açılışını yapmamış olsak da 'Aş Evi' faaliyete girdi. Cenaze evlerimize artık yemek gönderiyoruz. Artık aileler acılarıyla uğraşacaklar yemekle değil" dedi.

Haziran ayı meclisinde; Sütçüler Mahallesi'ndeki 6534-6535 ve 6538 sokaklar kesişiminde inşa edilen ve Down sendromlu çocukların kullanımına yönelik hizmet veren parka 'Mavi Dünya Parkı" ismi verildi.

Meclis toplantısında; Türkiye'de ilk olan bir uygulamaya da başlandığına değinen Başkan Kocagöz, "Bu özellikle emeklilerimizi çok yakından ilgilendiriyor. Varsak'ta Kent Market açtık. Bu markete üç fonksiyon yükledik. Birincisi piyasadaki zincir marketlerden çok daha ucuz, ikinci fonksiyonumuz sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İhtiyaç sahiplerini kaymakamlıkla birlikte belirliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız burada kredi kartı kullanır gibi kendi kartlarıyla alışveriş yapabilecekler. Türkiye'de olmayan bir uygulamayı burada hayata geçiriyoruz. İlk defa biz yapacağız, emeklilerimiz buradan maliyetine alışveriş yapabilecekler. Emekliye yardım böyle yapılır" diye konuştu.

Başkan Kocagöz, meclis gündemlerinin tamamlanmasının ardından meclis üyelerini ilçede hayata geçirilecek yeni projeler hakkında bilgilendirdi. - ANTALYA