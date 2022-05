Kestelliler, ilçenin geleceği için kolları sıvadı - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz haftalarda oluşturulan Kestel ilçe yönetiminin, ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcıları Kamil Bayramiç, 0sman Şahin, ilçe koordinatörleri ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'da katıldı. Toplantıda İlçe Başkanı Nesri Demir ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olmasını dileyen İl Başkanı Davut Gürkan, detaylı çalışmaların ardından ardından oluşturulan ilçe yönetiminin Kestel'de başarılı işlere imza atacağına olan inancını dile getirdi. Başkan Gürkan, kuruluşundan bu yana partilerine verdikleri destekle Bursa'da en önemli güç kaynaklarından olan ilçe teşkilatları ve Kestel Halkı'na teşekkür etti.

Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 20 yıldır kadrolarca Türkiye'ye kazandırılan ve ülkeye adeta çağ atlatan hizmetlerin taçlandırılacağı, her alanda daha refah be Türkiye hedefleri önündeki tüm kapıları aralayacak olan bir seçim sürecine girdiklerini hatırlattı. Bölgesinde ve dünya kamuoyunda söz sahibi bir ülke haline gelen Türkiye'nin geleceği için aşılacak bu önemli eşikte Kestel teşkilatları ve halkının her zamanki gibi desteklerinden güç alacaklarını belirten Gürkan, "Pandemi krizinin adından gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik pandemi, ikili ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu, coğrafyamızdaki iki önemli ülke arasındaki savaş, diğer yandan da bölgesindeki güvenilir ülke konumundaki ülkemizin komşuları ve İslam Alemi'nde huzurun tesisi için attığı dünyaya örnek adımların yan sıra ülkemizin geleceği adına her alanda çalışmalarımız sürüyor. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki Türkiye bu dönemleri de her zamanki gibi güçlenerek atlatacaktır. Bizler de Bursa teşkilatları olarak üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yapacağız. Kestelimizde ve Bursamızda sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmaya, ülkemizin ve Bursamızın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA