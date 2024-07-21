Kepez Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kıbrıs Anı Evi'ni ziyarete açtı - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kıbrıs Anı Evi'ni ziyarete açtı

Kepez Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yılında Kıbrıs Anı Evi\'ni ziyarete açtı

Kepez Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına Pil Fabrikası yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Anı Evi'nin kapılarını ziyaretçilere açtı. Anı evinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi, kültürü ve milli mücadelesi anlatılıyor. Ayrıca KKTC'den getirilen kültürel ve sosyal yaşam objeleri de sergileniyor.

21.07.2024 17:37  Güncelleme: 17:42
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Kepez Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına Pil Fabrikası yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Anı Evi'nin kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ülkenin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Kepez Belediyesi de Kıbrıs Türkü için bir dönüm noktası olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Pil Fabrikası yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Anı Evi'nin kapılarını ziyaretçilere araladı. Ziyaretçilerin ilgiyle gezdiği anı evinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tarihi, kültürü ve milli mücadelesi anlatılıyor. KKTC'den getirilen kültürel ve sosyal yaşam objeleri de anı evinde yer alıyor.

Kepez'den şanlı tarihe yakışır paylaşım

Kepez Belediyesi, sosyal medya hesaplarından da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına bir video paylaşımında bulundu. İzleyenleri 1974'teki tarihi şanlı zafere götüren paylaşımda; Türk askerinin Kıbrıs'a çıkarak adada sergilediği destansı mücadele, döneme ait çekilen siyah beyaz görüntülerle anlatıldı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in "Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz" sözleri de sosyal medya paylaşımında yer aldı.

"Kıbrıs Türkü için dönüm noktasıydı"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü anan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, "1974 yılı Kıbrıs Türkü için bir dönüm noktasıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği harekatla özgürlüğüne kavuştu. Harekat emri veren dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, şehit olan Kıbrıs halkını, Kahraman Mehmetçiğimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Kocagöz, Pil Fabrikası yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Anı Evi'nin kapılarını ziyaretçilere açtıklarını da bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kıbrıs Anı Evi'ni ziyarete açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kıbrıs Anı Evi'ni ziyarete açtı - Son Dakika
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