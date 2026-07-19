Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, Ada'ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü nedeniyle açıklamada bulundu. Yılmaz, paylaşımında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği desteği kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, Ada'ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye, garanti antlaşmasından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 52 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkını Rum mezaliminden kurtarmış, güvenliğini ve varlığını güvence altına almıştır. Böylece Ada'da yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelleri atılmıştır. Anavatan ve garantör Türkiye, Ada'nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir. 1974 yılında milli davamız uğruna canlarını feda eden aziz Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA