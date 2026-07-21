Kılıç: Akdeniz Avrupa'nın Çöplüğü Değildir

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Antalya'nın ve Akdeniz'in giderek büyüyen "ithal çöp" sorunuyla karşı karşıya kaldığını savunarak, "Akdeniz, Avrupa'nın çöplüğü değildir. Antalya da kimsenin çöp deposu değildir." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirterek, bu tarihi kararın arkasında dönemin Başbakan Yardımcısı olan merhum Necmettin Erbakan'ın sarsılmaz iradesi ve milli görüşün bağımsız Türkiye anlayışının olduğunu, bu gerçeği görmezden gelenlerin tarihin bir bölümünü eksik anlattığını söyledi.

Seçim bölgesi Antalya'nın ve Akdeniz'in giderek büyüyen "ithal çöp" sorunuyla karşı karşıya kaldığını iddia eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Akdeniz, Avrupa'nın çöplüğü değildir. Antalya da kimsenin çöp deposu değildir. Son yıllarda başta plastik atıklar olmak üzere ithal atıkların ülkemize girişinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Çevre örgütlerinin raporları, bilim insanlarının uyarıları ve sahadan gelen görüntüler endişe vericidir. Akdeniz havzasında ve özellikle Antalya çevresinde çevreyi tehdit eden uygulamalar artık görmezden gelinemez. Bu mesele sadece çevrecilerin meselesi değildir. Bu mesele halk sağlığının, turizmin, çiftçinin, balıkçının ve çocuklarımızın geleceğinin meselesidir. Antalya, yılda milyonlarca turisti ağırlayan, tarımıyla, deniziyle ve doğal güzellikleriyle ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Böyle bir şehrin kısa vadeli ticari kazançlar uğruna ithal atıklarla anılması kabul edilemez."

Türkiye'nin en büyük meselelerinden birisinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Kılıç, milyonlarca emeklinin ay sonunu getiremediğini, asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşını daha cebine koymadan borçlarını hesaplamaya başladığını kaydetti.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılacağını anımsatan Kılıç, "Peki bu rakamlar vatandaşın derdine çare oluyor mu? Hayır. Çünkü maaşlar artıyor gibi görünse de alım gücü her geçen gün daha fazla düşüyor. Bugün büyükşehirlerde ortalama bir evin kirası asgari ücretin önemli bir bölümünü, hatta birçok yerde tamamını götürüyor. Elektrik, doğal gaz, su, ulaşım ve gıda harcamaları eklendiğinde milyonlarca insan maaşıyla değil, borçla yaşamaya çalışıyor." diye konuştu.