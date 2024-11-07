Kılıç: İktidar Çiftçinin Yanında Değil

Politika

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, tarım ve hayvancılık politikalarının üreticiyi küstürdüğünü, üretimi tükenme noktasına getirdiğini savunarak, "İktidarın, çiftçinin yanında olduğunu söylemek mümkün değil." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesini eleştirdi.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesinin toplam 438 milyar lira olduğunu aktaran Kılıç, "Bunun içinde personel giderleri, borçlar, faiz giderleri de var. Oysa ki Tarım Kanunu'na göre gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 1'ine denk gelen ve çiftçilere destek olarak verilmesi gereken miktar 615 milyar liradan fazladır. Yani Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinin tamamı çiftçiye verilse bile 615 milyar liraya ulaşılamıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Görüş hareketi olarak her defasında tarım ve hayvancılığın milli güvenlik meselesi olduğunu dile getirdiklerini vurgulayan Kılıç, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan çiftçilerin yaş ortalamasının 57 olduğunu, getirisi olmadığı için tarım ve hayvancılığın gelecek nesillere aktarılmadığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık politikalarının üreticiyi küstürdüğünü, üretimi tükenme noktasına getirdiğini öne süren Kılıç, "Bu gerçeklere bakıp da iktidarın, çiftçinin yanında olduğunu söylemek mümkün değil. İktidar araziden kopuk halde çiftçinin feryadına kulak tıkamış vaziyettedir." diye konuştu.