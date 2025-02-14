Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın Münih kentinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Münih'te Başkonsolosluğumuz ev sahipliğinde STK temsilcileriyle bir araya geldik. Yıllardır Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan hemşehrilerimizle hasbihal ederek onların sorunlarını ve önerilerini dinledik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kılıç, Münih'te STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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