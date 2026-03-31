Kılıç'tan Akaryakıt Vergisine Eleştiri

31.03.2026 15:39
Milletvekili Kılıç, akaryakıt üzerindeki yüksek vergi yükünün gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Akaryakıt üzerindeki yüksek vergi yükü derhal gözden geçirilmeli." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'a yönelik saldırıların, artık münferit bir askeri gerilim olmaktan çıktığını, bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıyan tehlikeli bir sürece evrildiğini söyledi.

Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmek istendiğini belirten Kılıç, bu dizaynın merkezinde emperyalist çıkarlar ve siyonist politikaların bulunduğunu vurguladı.

Türkiye ve İran'ın ortak bir vizyon ortaya koyması halinde, emperyalist projelerin boşa çıkacağını ifade eden Kılıç, Türkiye ile İran'ın, coğrafyanın kaderini dış güçlere bırakmadan, birlikte inşa etme iradesini ortaya koyması gerektiğini söyledi. Kılıç, "İran'a yönelik saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor, bölgemizde barışın, adaletin ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum." dedi.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Kılıç, akaryakıtın sadece bir tüketim kalemi olmadığını, üretimin, nakliyenin, tarımın ve sanayinin temel girdisi olduğunu belirtti. Bu alanda yaşanan her dalgalanmanın hayatın tamamına yansıdığını dile getiren Kılıç, İran'a yönelik saldırılarla derinleşen krizin, küresel petrol fiyatlarında yeni bir dalgalanma riskini beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Yeni Yol Partili Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Akaryakıt üzerindeki yüksek vergi yükü derhal gözden geçirilmeli. Özellikle kriz dönemlerinde ÖTV sıfırlanmalı, vatandaşın üzerindeki yük hafifletilmeli. Eşel mobil sistemi yetmez, ilave düzenlemelerle uluslararası fiyat dalgalanmalarının iç piyasaya doğrudan ve ani yansıması engellenmeli. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak somut adımlar hızlandırılmalı. Yerli kaynaklar etkin kullanılmalı, alternatif enerji yatırımları kağıt üzerinde değil sahada karşılık bulmalı."

Kılıç, ulaştırma ve tarım sektörleri başta olmak üzere, akaryakıttan doğrudan etkilenen alanlara yönelik destek paketlerinin de devreye alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Şerafettin Kılıç, Milletvekili, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Antalya, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

