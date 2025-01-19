Kılıç\'tan Almanya\'daki Türk Toplumu İçin Önemli Mesajlar

Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda düzenlenen bir toplantıda Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki dış politika konularına değinen Kılıç, yurtdışındaki Türk toplumunun sorunlarına dair önemli mesajlar da verdi.

Türkiye-Almanya ekonomik ve ticari ilişkileri ile ilgili olarak Kılıç, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığını belirtti. Kılıç, bu hacmin daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, yeni kurulan Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Odaları Ortak Komisyonu'na dikkat çekti ve "Almanya ile sanayi alanında, ticaret alanında çok yoğun bir çalışmamız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu ifade eden Kılıç, siyasi engellerin aşılması ve müzakere sürecinin hızlanması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Kılıç, "İnanıyorum ki şu anda geldiğimiz noktada hem jeopolitik gelişmeler hem dünya siyaseti içerisindeki gerçekler bizim daha hızlı yol almamız noktasında bize bir imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

Suriye'de yaşanan değişimlere değinen Kılıç, rejim değişikliği sonrası uluslararası toplumla yoğun bir iletişim sürecinde olduklarını belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Kılıç, "Türkiye'nin ve sayın cumhurbaşkanımızın son on dört yıla yakın süredir ortaya koymuş olduğu politikanın ne kadar doğru, ne kadar yerinde olduğunun en büyük göstergesi, bugün Suriye'nin ortaya koymuş olduğu durumudur" şeklinde konuştu. Kılıç, sayın cumhurbaşkanımızı Suriye'deki rejimin değişikliğine giden süreç içerisinde sürekli arayan dünya liderleri, hükümet başkanları kendisinin fikrini almak, durumun ne olduğunu anlayabilmek için kendisiyle görüşmek için tabiri caizse sıraya girdiler" dedi.

PKK'nın Suriye'nin geleceğinde ve bölgenin geleceğinde hiçbir yeri olmadığını dile getiren Kılıç, "Muhataplarımızın da bunu geçmişe nazaran bugün daha iyi anladıklarını düşünüyoruz. Bazı noktalarda da müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda SDG'nin de geleceğe yönelik olan hangi rolü üstlenmesi veya üstlenmemesi ile ilgili konularda da hem devletimizin çeşitli kurumlarındaki istişareler hem de uluslararası alandaki istişareler ve görüşmeler devam ediyor. Ama sayın cumhurbaşkanımızın da en üst makam olarak ve seviyede ortaya koyduğu konu net ve açıktır. PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, Suriye'nin geleceğinde, bölgenin de geleceğinde yeri yoktur. Terör örgütlerinin de gelecekte yeri yoktur" dedi.

Almanya'da yeni yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasına değinen Kılıç, bunun Türk toplumunun Almanya'daki sosyal ve kültürel yaşamına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Avrupa genelinde artan İslamofobik yaklaşımlara dikkat çeken Kılıç, dini inançların özgürce yaşanmasının önemini vurguladı ve bu konuda uluslararası alanda kararlı bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti.

Toplantıda Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı görevini sürdüren İsmail Taşdemir de birer konuşma yaptı. Toplantıya katılan STK temsilcileri, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin gelişimi için sürdürdükleri projeleri ve faaliyetleri Büyükelçi Kılıç ile paylaşma fırsatı buldu. Katılımcılar, yurtdışındaki Türk toplumunun karşılaştığı zorluklara dair görüşlerini dile getirirken, bu zorlukların aşılması için çözüm önerilerini de paylaştı. - DUSSELDORF