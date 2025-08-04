Kılıç'tan Fındık Üreticilerine Destek - Son Dakika
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Politika

Kılıç'tan Fındık Üreticilerine Destek

Kılıç\'tan Fındık Üreticilerine Destek
04.08.2025 16:30
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Suat Kılıç, fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirerek devletin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, fındık üreticileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Yukarı Engiz Mahallesi'nde, Sakine Çilesiz'in fındık tarlasına giden Kılıç, burada fındık üreticileriyle sohbet etti.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yıl önce ülkenin yüzde 30'unun köylerde yaşadığını, bugün ise köylerde yaşayanların oranının yüzde 6'ya kadar gerilediğini söyledi.

Hükümetin, fındık üreticisinin beklediği rakamı vermesi gerektiğini ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Karadeniz, baştan sona kadar fındık rekoltesinin yarıya yakınını zirai don olayları nedeniyle kaybetti. Sadece fındık bahçelerini, fındığın çiçeğini yakmakla kalmadı, zirai don köylüyü de yaktı. Zirai donun zararlarını üreticinin karşılaması mümkün değildir. Devlet köylünün yanında olmak mecburiyetindedir."

Fındık üreticilerinin her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"1 kilogram fındık, maliyetler, zirai don ve kahverengi kokarcanın verdiği zararlar dolayısıyla 6 dolar ve 250 lira üzerinde olmalıdır. Köylü toprağına bağlanmalıdır. Köylünün kabusu son bulmalıdır, köylünün yüzü gülmelidir. Dünya fındık rekoltesinin üçte ikisi Türkiye'de üretildiği halde, maalesef fındığın fiyatı Türkiye'de değil, Avrupa pazarında belirlenmektedir. Türkiye halen fındık borsasını kurabilmiş değildir. Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, fındıkta ürünün patronu haline getirmelidir. Fındık endüstriyel bir üründür, tarımsal ürün değildir, bir ekildiğinde 40 yıl, 50 yıl ürün alınabilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kılıç'tan Fındık Üreticilerine Destek - Son Dakika

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