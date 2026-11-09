Kılıçdaroğlu, Aliağa'daki patlamayı incelemek için CHP heyeti görevlendirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Aliağa'daki patlamayı incelemek için CHP heyeti görevlendirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasının incelenmesi için CHP heyeti görevlendirdi. Heyette Serkan Sarı, Mahir Polat ve Müzeyyen Şevkin yer alıyor; heyet fabrikada inceleme yapıp yaralı işçilerle görüşecek ve raporu parti yönetimine sunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın incelenmesi için heyet görevlendirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, heyette, CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

Patlamanın yaşandığı fabrikaya giderek incelemelerde bulunacak, yaralı işçiler ve aileleriyle bir araya gelecek heyet, süreci takip edecek.

Heyet, incelemelerinin ardından konuya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak.

Kaynak: AA
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