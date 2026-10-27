Kılıçdaroğlu, Antalya Kepez'deki hortumda ölenlere sosyal medyadan başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "Antalya'da meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.