Kılıçdaroğlu, Antalya Kepez'deki hortumda ölenlere sosyal medyadan başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Antalya Kepez'deki hortumda ölenlere sosyal medyadan başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki hortumda hayatını kaybedenler için sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Mesajında ölenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ile başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "Antalya'da meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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