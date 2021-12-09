Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl ve çevresindeki esnafı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirmek için Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'daki ilk durağı Balıklıgöl olan Kılıçdaroğlu, balıklara yem atıp bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep ziyaretinin ardından geldiği Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. İlk durağı Balıklıgöl olan Kılıçdaroğlu, balıklara yem atıp bölgedeki esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na partililer, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar eşlik etti. Balıklıgöl'ü ziyareti sırasında balıklara yem atan Kılıçdaroğlu daha sonra Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaraya giderek dua etti. Daha sonra tarihi çarşılardaki esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomi vardı. Ekonomiye değinen Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, bir süre esnafla görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA