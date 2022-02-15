Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 127 zam gören bir aile elektrik faturasını ödemiyor, ödeyemiyor. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım. O nedenle 'Ödemeyeceğim' dedim ve ödemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma öncesinde partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden bir birey olmanın getirdiği sorumluluklar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bundan sonra tek tek veya topluca ülkenin birliği ve dirliği için çalışacaklarını, Türkiye'ye umut olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının bulunduğu yerlerde hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödülü'nü Mehmet Haberal'a verdiğini ve bunun olağanüstü güzel bir haber olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Mehmet Haberal'ın bütün dünyada çok önemli bir isim olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, Haberal'ın CHP'de milletvekilliği yapmasının da onur ve gurur verici olduğunu belirterek, Haberal'ı kutladı.

"Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur"

Türkiye'nin dert küpüne döndüğünü, herkesin sorunların nasıl çözüleceğini konuştuğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Elbette konuşacaksınız, elbette tartışacaksınız, elbette çözümler için düşüncelerinizi ifade edeceksiniz ama şunu sakın unutmayın; Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur ve sorunun çözümünde de marka olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Herkes bunu böyle bilsin." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun kendisini ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, medyanın demokrasilerde 4. güç olarak kabul edildiğini ancak Türkiye'de durumun farklı olduğunu iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecinin doğruları yazmak, halkın dertlerini, sorunlarını geniş kitlelere aktarıp yönetenlerin dikkatini çekmek zorunda olduğunu ifade ederek, konfederasyon temsilcilerinin meslekle ilgili sorunları aktardığını söyledi.

Döviz kurunun ve enflasyonun artmasıyla kağıt gibi pek çok girdiye zam geldiğinin anlatıldığını belirten Kılıçdaroğlu, 2021'de 54, son 3 yılda ise 119 gazetenin kapandığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, halkı aydınlatmak için yola çıkanların en büyük sorunu yaşar hale geldiğini savunarak, Basın İlan Kurumu tarifesinin artması gerektiğinin de konfederasyon yetkililerince aktarıldığını dile getirdi.

Yeni Asya Gazetesi'ne 750 gündür ilan verilmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, iktidarı destekleyen manşetler atıldığında arka arkaya ilan geleceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, Evrensel Gazetesi'nin ise 2019'dan bu yana Basın İlan Kurumu'ndan ilan almadığını ve cezalandırıldığını belirtti.

Konfederasyon yetkililerinin, gazetecilerin de meslek yasasının olması gerektiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın medya özgürlüğüne büyük önem verdiğini ifade etti.

Isparta'daki elektrik kesintisi

Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine değinen Kılıçdaroğlu, orada günlerce elektrik verilmediğini ve insanların perişan olduğunu öne sürdü.

İki bakanın Isparta'ya 4 gün sonra, sorunu çözmek için değil helalleşmek için gittiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"21. yüzyılın Türkiye'sinde günlerce bir kente elektrik verilmiyorsa bunun bir sorumlusunun olması lazım. Gerçi 'Yeliz' dediğimiz arkadaş bunun sorumlusunu buldu. 'Bu CHP'dir' dedi. Aklını oynatmış bunlar. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Sadece bir şey öğrenmişler, ne olursa olsun CHP'yi kötüleyeceksin, başka bir şeye gerek yok. Siyaset yaptığını sanıyor. AK Parti Grubu adına bile burada bulunması ciddi bir ayıptır. Biz demiyoruz ki 'CHP eleştirilmez.' Mesela 'CHP milletvekillerinin Isparta'da ne işi var? Bizim oraya daha erken gitmemiz gerekiyordu.' diyebilirdi. Ben bunu anlardım ama o kadar akıldan yoksun insanlar parlamentodaysa bu parlamentonun itibarı her yerde tartışılır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'ne göre konutlarda 48 saatten fazla, otel, fabrika, AVM gibi insanların yoğun olarak gittiği, bulunduğu yerlerde ise 24 saatten fazla elektrik kesintisi olması halinde tazminat ödenmesi gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarıma söyledim, Isparta Baro Başkanı ile konuştular. Bütün vatandaşların tazminat alma hakları var. Dolayısıyla bu haklarını kullansınlar. Baroya müracaat etsinler, baro bütün davaları açar. Her biriniz hakkınız olan tazminatı alırsınız. Aslında dava açılmadan bu tazminatın ödenmesi lazım ama bunlar ödemezler. Ödemezlerse hakkınızı arayacaksınız. 'Avukat tutamıyoruz' diyorsanız avukat masrafınızı da karşılayacağız. Biliyorsunuz biz halkın partisiyiz. Paranız yoksa, imkanınız yoksa, avukata ödeyecek imkanınız yoksa, ücreti ödeyemiyorsanız biz ödeyeceğiz onu."

Isparta'da Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğünü ancak kaymakamlığa getirilen ailesine "Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir." diye açıklama yaptırıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, adli tıp kurumunun ise "donmaya bağlı kalp krizi" şeklinde bir rapor verdiğini söyledi.

"Her yerde zam var"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin "bir ateş topuna döndüğü" benzetmesi yaparak, "Eskiden derdik ki 'İğneden ipliğe zam geldi'. Şimdi bunun tam gerçeğini yaşıyoruz. İğnede de zam var, iplikte de zam var, domateste zam var, her yerde zam var. Bu Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, Türkiye'nin savrulduğunu gösteriyor." dedi.

Elektriğe kışın ortasında yüzde 127 zam yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bir video yayınladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Aralık'ta yapılan zamlar geri çekilinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Ödeyemeyeceğim." değil "Ödemeyeceğim." dediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen bir trol ordusu, hemen AK Parti'nin belli kişileri çıktılar, vay efendim biz devlete başkaldırı yapıyormuşuz. Mahir Ünal 'Bu devlete başkaldırıdır' diyor. Arkasından da şunu söylüyor; 'Elektrik zamlarını devlet yapmadı'. Çok önemli bir saptama. 'Yeliz'in benzeri bir saptama. Aslında söylediği doğru. Devlet değil devleti yöneten iktidar yaptı zamları. Yani AK Parti yaptı. Kim yapacak zamları? Ben mi yapacağım, vatandaş mı yapacak bu zamları? Ama beşli çeteye karşı çıkmıyor mesela. En büyük vurgunu vuran beşli çete. Onlara ses çıkarmıyor. Özelleştirildi bunlar, siz özelleştirdiniz, siz verdiniz. Zamları siz yapıyorsunuz. Vatandaşı inim inim siz inletiyorsunuz. Suçlanan kişi kim, Kılıçdaroğlu."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendilerinin de elektrik faturası ödeyip ödemeyeceğini sorduğunu, ancak ona "Siz ödeyin." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, niye elektrik faturasını ödemeyeceğini şöyle anlattı:

"Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 127 zam gören bir aile elektrik faturasını ödemiyor, ödeyemiyor. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım. O nedenle 'Ödemeyeceğim' dedim ve ödemeyeceğim de zaten. Çünkü, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. Fakir, elektrik faturasını ödeyemiyor. Hangi televizyon, hangi gazete haber yapacak bunu? Bu insan gazetelere, televizyonlara nasıl ulaşacak? Kim bunların sesi, sözcüsü olacak? Hemen dediler 'Elektriği derhal kesin, Kılıçdaroğlu donsun'. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam. Sizin feriştahınız gelse ben mücadele ederim."

(Sürecek)