Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz

08.09.2022 14:29
Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, sizlerin oyu ile iktidara geldiğimizde ilk 1 hafta içinde çiftçinin, üreticinin ve esnafın kredilerinin faizini sileceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, sizlerin oyu ile iktidara geldiğimizde ilk 1 hafta içinde çiftçinin, üreticinin ve esnafın kredilerinin faizini sileceğiz. En büyük tehlike, çiftçiyi toprağa küstürmektir. Çiftçi küserse 85 milyon açız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Kılıçdaroğlu, dua okuduktan sonra türbeden ayrıldı. Çıkışta türbenin yakınındaki vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir kadının çiftçilerin selden çok zarar gördüğünü söylemesi üzerine, "Bütün Türkiye'de zarar gördü; ama Başkan sağ olsun çok büyük katkılar verdi" dedi. Sohbet sırasında kadınlar, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a çay, pekmez ve incir reçeli ikram etti.

'NEDEN DIŞARIDAN MERCİMEK ALIYORUZ'Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçedeki kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin, dünyanın en bereketli toprakları üzerinde bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Havamız var, suyumuz var, çalışkan insanlarımız var. O zaman şu soruyu sormak zorundayız; Neden biz dışardan mercimek alıyoruz? Neden dışarıdan canlı hayvan, et, mısır, ayçiçeği alıyoruz? Toprak mı yok? Arazi olarak Konya'dan küçük olan Hollanda bizim 10 mislimiz ihracat yapıyor. Sorumlusu kim? Cevabı gayet basit. Sorumlusu siyaset kurumudur. Devleti yönetenler bunun cevabını vermek zorundalar; ama devleti yönetenler bunun cevabını verme yerine biz nasıl iç çatışmayı, kavgayı, kutuplaşma yaratırız, toplumu ayrıştırırız hesabı peşindeler. Bundan çıkmamız lazım" diye konuştu.'ÇİFTÇİNİN KREDİ FAİZİNİ SİLECEĞİZ'Kılıçdaroğlu, 2006'da çıkan Tarım Kanunu'nu hatırlattı. Kanunda 'Her yıl çiftçilere milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verilir' yazdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama vermediler. Kim itiraz etti? Kimse istemedi. Ziraat odalarının dava açması lazım. Ben bağırıyorum 'Çiftçiye hakkını teslim edin' diye. 'Etmiyoruz, zaten onların oyu çantada keklik' diyorlar. 'Nasıl olsa bize oy verecekler' anlayışını yerle yeksan etmemiz lazım. Bütün bunları düşünmemiz lazım. Sıkıntılarımız var, aşabiliriz. Mazot fiyatından şikayet ediyorsunuz hepiniz. Fiyat artışı olur, bunu da anlıyorum; ama 'sosyal devlet' dediğiniz kurum üreticiyi korur. Sosyal devlet, üretenin yanında olmak demektir, fakirin fukaranın yanında sosyal devlet herkesin doğumundan ölümüne kadar, yaşamını ekonomik olarak güvence altına alan devlet demektir. 'Çiftçiye kredi alın' diyorlar, faiz ödüyorsunuz. Allah nasip eder sizlerin oyu ile iktidara geldiğimizde ilk 1 hafta içinde çiftçinin, üreticinin ve esnafın kredilerinin faizini sileceğiz. En büyük tehlike çiftçiyi toprağa küstürmektir. Çiftçi küserse 85 milyon açız. O nedenle tarım stratejik sektördür" ifadelerini kullandı.'MUHTARLIK KURUMU HAK ETTİĞİ DÜZEYDE DEĞİL'Kılıçdaroğlu, salondaki muhtarlara da seslendi. Muhtarlık kurumunu demokrasinin temel taşı olarak adlandırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık kurumu bugün hak ettiği düzeyde değil. Sosyal yardımların sizler aracılığıyla dağıtılması lazım. Belediye meclisinde sizin mahalleniz ile ilgili karar alınır. Sizin mahalleniz ile ilgili bir karar alınacaksa muhtarın o toplantıya katılması söz ve oy hakkı olması lazım. Bir bütçenizin, yardımcınızın olması lazım. Bunlara itiraz ettiler. 'Kılıçdaroğlu uçtu' diye. Uçmuyorum, ayaklarım yerde. Hangi paranın nereye harcandığını da bu kardeşiniz çok iyi bilir. Hakkı, hukuku bu ülkeye getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet, Nallıhan esnafını da ziyaret etti. Atatürk Caddesi'nde 3 esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na daha sonra çarşı esnafı tarafından yemek ikram edildi.


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Çiftçi, üretici ve esnafın kredi faizini sileceğiz - Son Dakika

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