Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı

03.05.2023 19:50

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla çokça konuşulan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez "En kısa video" başlığıyla 4 saniyelik bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

Seçime sayılı günler kala mitinglerine hız kesmeden devam eden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyayı da aktif kullanmaya özen gösteriyor.

EN KISA VİDEOSUNU YAYINLADI

Daha önceki videolarında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, bu kez "En kısa video" notuyla 4 saniyelik bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Abdullah Bayraktar: BU MİLLET BİRBİRİNİ YİYORSA SEBEBİ POLİT,KA ;) Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • tekdin islam: Amcam ekonomiden Vur zaten Başka işin ne herkesin rızkına Allahu Teala kefil Tabii siz bilmezsiniz bu işleri bugün ülkenin ekonomisi bu duruma geldiyse senin maşalıgini yaptığın ağaların getirmeye çalışıyor euro dolar üstünden bilmiyoruz mu sanki Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Bu sözü hatırladım ...bu gün dünden daha fakirseniz bana oy vermeyin şeklindeydi Büyük sözü dinlemek gerek Cevap Yaz 487 129 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! 'Sebebi Erdoğan' deyip kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı - Son Dakika
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