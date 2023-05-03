Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı

tekdin islam:

Amcam ekonomiden Vur zaten Başka işin ne herkesin rızkına Allahu Teala kefil Tabii siz bilmezsiniz bu işleri bugün ülkenin ekonomisi bu duruma geldiyse senin maşalıgini yaptığın ağaların getirmeye çalışıyor euro dolar üstünden bilmiyoruz mu sanki