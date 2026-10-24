Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te sanayicilere her fabrikanın bir kale olduğunu söyledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te sanayicilere her fabrikanın bir kale olduğunu söyledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odasındaki toplantıda sanayicilerle buluştu. Kılıçdaroğlu, 'Her fabrika bir kaledir' sözünü hatırlatıp üreten ve ihracat yapan sanayicilere teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz her fabrikanın bir kale olduğuna inanıyoruz. Bu kale ne kadar çok üretirse, ne kadar çok ihracat yaparsa, istihdam yaratırsa, sürekli kendisini yenilerse biz o kadar mutlu oluruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) düzenlenen toplantıda sanayicilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in özellikle Orta Doğu açısından çok değerli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gaziantep tarihsel olarak önemli bir yere sahip. Orta Doğu'ya açılması, sanayide bölgenin önemli bir gücü olarak ortaya çıkması son derece değerli. Bu açıdan biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak üreten, alın teri döken, ülkesine döviz kazandıran, istihdam yaratan bütün sanayicilere, iş insanlarına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Biz her fabrikanın bir kale olduğuna inanıyoruz. Bu kale ne kadar çok üretirse, ne kadar çok ihracat yaparsa, istihdam yaratırsa, sürekli kendisini yenilerse biz o kadar mutlu oluruz. Çünkü Türkiye'nin bölgede varlığı, ekonomik gücüyle ölçülür büyük ölçüde. Ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak, ülkemize döviz kazandırırsak, onu yeni yatırıma dönüştürebilirsek, dünyadaki gelişen teknolojiyi kendi fabrikalarımızda uygulamaya başlarsak, bu Türkiye için de iş dünyası için de iş insanları için de son derece önemli bir gelişme. Biz siyasetin Türkiye'nin kalkınması için, oradaki bütün engellerin kaldırılması, sağlıklı ve tutarlı bir büyümenin olması için, tabii dünyadaki ekonomik gelişmeleri bir tarafa ayırırsak, istikrarlı bir büyümeyle yol almasını isteriz. Bu, bizim en büyük arzularımızdan birisidir."

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantepli sanayicilerin bölgedeki savaşlara, krizlere rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Programa, CHP milletvekilleri ile bazı sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA
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