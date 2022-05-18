Kılıçdaroğlu: "Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor"

18.05.2022 08:29
Kılıçdaroğlu: "Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği" adlı programa katıldı. Programda çok sayıda parti yöneticisi ve üyesi yer aldı. Yemek öncesi partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Evet, Çankaya bizi bekliyor. Bunun ben de farkındayım siz de farkındasınız. Ama oturduğumuz yerde kimse bize Çankaya'yı ikram etmez. Bunun için mücadele etmemiz lazım. Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor. Yaşadıkları sorunları yaşamamız gerekiyor. O zaman söylemlerimizdeki samimiyetimizi halka aktarabiliriz. Bedelini ödemeyerek elektriğimi kestirdim. Çünkü elektriği kesilen 4 milyon insanın yaşadığı dramı yaşamak gerekiyor. O zaman siz elektriği kesilen insanların derdini samimi olarak geniş kitlelere aktarabilirsiniz. Her bir arkadaşım, yani yol arkadaşım birlikte mücadele edebilirsek gücümüzü birleştirebilirsek ve en önemlisi söylemlerimizi ortaklaştırabilirsek sonuca ulaşırız. Beraber aynı şeyleri söylemek zorundayız. Halkın sorunlarını birlikte dile getirmek zorundayız. Halka güven vermenin temel yolu, söylemlerimizi ortaklaştırmaktır. Her birimiz birbirimize propaganda yapmaktan ve birbirimizin söylemini eleştirmekten vazgeçmek zorundayız" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor' - Son Dakika


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