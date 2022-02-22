Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin, bilgi ve birikimle, deneyimle yönetilmesi için. Hakkın, hukukun ve adaletin sağlanması lazım. O nedenle 28'inde, 28 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da 6 partinin genel başkanı bir araya geleceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP'nin toplumla hiç ilgilenmediğini ileri sürdü. MHP'nin esnafın derdi ile ilgili bir sorunu gündeme getirdiğinin duyulup duyulmadığını soran Kılıçdaroğlu, "Duyamazsınız. İşsizlerin derdini dile getirdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız, mümkün değil. Apartman görevlilerinin sorunu var. Bunu dile getirdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız efendim, duyamazsınız. Onların tek görevi var. Saraydan aldıkları talimatın gereği olarak 19 Mayıs hareketleri yapmak, el kaldırıp-indirmek, o kadar. Kiminle yapıyorlar bunu? AK Parti milletvekilleri ile yapıyorlar." diye konuştu.

AK Parti milletvekillerinin televizyona çıkıp konuşmalarını çok istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile ilgili de "Müthiş matematikçi gerçekten. Kendisini kutlamak lazım. Dünyayı ne kadar yakından izliyor." dedi.

Aklını kiraya vermiş bir kişinin milletvekili olamayacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Milletin vekili milletin derdiyle uğraşır, sorunuyla uğraşır, çözüm üretir, çare üretir. Buraya gelmişsiniz, oturmuşsunuz; 'el kaldırın-indirin'. Nasıl? Saraydan gelecek talimata göre. Siz milletvekili değilsiniz ki o zaman? Keşke bunun için de dava açsalar. En azından milletvekili olmadıklarını mahkemede ispat ederiz. Vallahi, billahi ispat ederiz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın en temel özelliklerinden birinin sık sık paralel yapı kurmak olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarından sorumlu olduğunu ancak buna paralel Fiyat İstikrarı Komitesi kurulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, arıcıların 2003'te bir araya gelip Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğini kurduğunu, bu birliğin 79 ilde örgütlü olduğunu ve 50 bini aşkın üyesi bulunduğunu dile getirerek Türkiye'nin Hindistan ve Çin'den sonra arı yetiştiriciliğinde dünya üçüncüsü olduğunu belirtti. AK Parti'nin bu birliğe karşı Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) adı altında paralel yapı kurduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının federasyonu desteklediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Türk Şekerden arılara beslenme şekeri alınabilmesi için birlikten ayrılıp federasyona üye olunması gerektiğini ileri sürerek şöyle konuştu:

"Türk Şeker, birliğe kovan başına 1 kilo şeker veriyor. AK Parti ve Tarım Bakanlığının destekliği TAHAP'a ise kovan başına 36 kilo şeker veriyor. Adalete bakın. Bütün arı yetiştiricisi arkadaşlarıma sesleniyorum; Hangi partiden olursanız olun, hangi partiye oy verirseniz verin bu kardeşinizin temel özelliği adaletsizliğe dur demesidir. Adaletsizliğe dur diyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde sandık gelecek. Sizin hakkınızı teslim edeceğiz. Millet İttifakı olarak teslim edeceğiz. Paralel yapılara da izin vermeyeceğiz. Paralel yapı kurmak bölücülüktür."

"Çay destekleme ücreti 2016'dan beri 13 kuruş"

Rize ve Artvin'de temel gelir kaynağının çay üretimi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, 2021'de tonu 2 bin 800 lira olan çay gübresinin 2022'de 7 bin 500 liraya çıktığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatifi dışından alınacak gübrenin fiyatının ise 8 bin 300 lira olduğunu söyledi.

Çay destekleme ücretinin 2016'dan bu yana kilo başına 13 kuruş olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Saray diyor ki 'Rize ve Artvin'de hiç enflasyon olmadı. Rize'de ve Artvin'de herkes çok huzurlu, kuruş bile oynamadı. 13 kuruştan bunu tutuyoruz'. Rize'ye ve Artvin'e, çay üreticilerine sesleniyorum; sizin hakkınızı, hukukunuzu teslim edecek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir, unutmayın." dedi.

Kılıçdaroğlu, Rize'ye gittiğinde kaçak çayla ilgili konuştuğunu da ifade ederek Millet İttifakı iktidarında, bütün kaçak çayları toplayıp Rize Meydanı'nda yakacağı sözünü verdiğini anımsattı.

Banka ve sigorta şirketi emeklilerinin bayram ikramiyesi alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, emekliler arasında ayrım yapılamayacağını dile getirdi. AK Parti'nin toplumu kutuplaştırdığını savunan Kılıçdaroğlu, banka ve sigorta şirketi emeklilerine bayram ikramiyesi vermenin de kendilerine nasip olacağını iddia etti.

6 genel başkanın 28 Şubat'taki toplantısı

Kılıçdaroğlu, 6 siyasi parti genel başkanının 28 Şubat'ta bir araya geleceğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Daha önce hazırladığımız, uzun süre çalıştığımız güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kastediyoruz, neyi hedefliyoruz, neyi amaçlıyoruz? Bu, kamuoyuyla paylaşılacak. Bütün çalışmaları yapıldı. Toplumun en duyarlı kesimleri, meslek kuruluşları, barolar, dernekler, sivil toplum kuruluşları davet edildi. Onların huzurunda bu açıklanacak. 6 genel başkan orada olacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demektir? Güçlendirilmiş parlamenter sistemin hedeflediği nokta şudur; devletin yapılanmasında adalet. Adaleti sağlamazsanız zaten devleti yönetemezsiniz. Devletin temeli adaletse adaleti sağlamanız lazım, hakkı hukuku sağlamanız lazım. Bir devlet sorumsuzca yönetilemez. Devletin bilgi ve birikimle, deneyimle yönetilmesi için hakkın hukukun ve adaletin sağlanması lazım. O nedenle 28 Şubat Pazartesi günü saat 13.30'da 6 partinin genel başkanı bir araya geleceğiz."

Türkiye'yi bölgesinde en itibarlı ülke haline getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hakkı, hukuku ve adaleti sağladığımızda göreceksiniz bütün mazlum ülkeler geçmişte olduğu gibi yine bizi örnek alacaklar. Adalet mi diyorsunuz Türkiye, hak mı diyorsunuz Türkiye, hukuk mu diyorsunuz Türkiye, insan hakları mı diyorsunuz Türkiye, ifade özgürlüğü mü diyorsunuz Türkiye diyecekler. Biz bunu sağlayacağız." diye konuştu.

(Bitti)