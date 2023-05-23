Kılıçdaroğlu, kendisini terörle ilişkilendiren video için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, kendisini terörle ilişkilendiren video için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi

23.05.2023 22:12

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında kendisini terörle ilişkilendiren montaj videoya yönelik konuştu. Sinirlerine hakim olamayan Kılıçdaroğlu, "Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekâr denir değil mi? Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapabilir. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, kendisini terörle ilişkilendiren video hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz hiçbir zaman seçim kampanyasını bu kadar kara ve lekeli olduğunu hiç düşünmedik. Aklımın ucundan bile geçmedi. Şu aklınıza gelir miydi Allah aşkına! Efendim sen teröristlerle berabersin. Dün akşam TRT'de ne söyledi? Kandil'de ortak bir şeyler yapmışız. Görüntüler mi çıkmış, öyle bir şey söyledi. Sözde kampanya yapmışız. Ondan sonra gazeteci arkadaş 'anlayamadım' diyor. Sonra montajlı falan.

"BU KADAR İFTİRA CUMHURİYET TARİHİNDE HİÇBİR ZAMAN OLMADI"

Vicdanı, ahlakı, erdemi ve inancı olan herkese soruyorum; nasıl olur da beni Kandil'le, gideceğim de ortak program, video, görseller. Hayatımın bütün evresinde teröre karşı çıkan birisi için bu kadar ahlaksız, düzeysiz bir iş nasıl yapılabilir. Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekâr denir değil mi? Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapılabilir. Allah'a sığınıyorum. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı.

"BİZ BUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Keşke karşıma gelse de 'yemin et' derim, 'Allah'a inanıyorsun yemin et' derim. Niye iftira atıyorsun? Kandil'in anahtarı senin cebinde. Telefonlar senin cebinde. Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak karşıma çıkacaksın. Nedir bu rezalet. Biz bunu hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik.

"BİR MONTAJI KALKIP NASIL GÖSTERİRSİN"

Eleştirebilir, saygı gösteririm. Yalan, iftira, karalamalar üzerine aşağılık bir kampanyayı hiç düşünmedim. Gerçekten Allah büyüktür. Rahmetli babam 'oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur.' Allah aşkına, madem montajsa, sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun. Bir montajı kalkıp da nasıl gösterirsin. İnsanda biraz ahlak, erdem olmaz mı? Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin. Sen Cumhurbaşkanısın. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım, benim önüme bunu getirmeyin, dersin. Biz bunu hiç hesaplamadık."

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