Kılıçdaroğlu, Mahiroğlu hakkında 10 Kasım paylaşımı nedeniyle suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Mahiroğlu hakkında 10 Kasım paylaşımı nedeniyle suç duyurusu yaptı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mahiroğlu'nun 10 Kasım'daki sosyal medya paylaşımı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı. Paylaşımda gerçek dışı suçlamalar öne sürülerek hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgi suçlarından soruşturma ve dava istendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında, sosyal medya paylaşımında kendisine yönelik "hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği suç duyurusu dilekçesinde, Mahiroğlu'nun 10 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na karşı "gerçek dışı ve ağır suçlamalarda bulunduğu" öne sürüldü.

Dilekçede, paylaşımın, adli süreçlerin bir siyasi planın parçası gibi sunulmasının kamuoyunda yargı ve kamu kurumlarına ilişkin gerçeğe aykırı bir algı oluşturduğu belirtilerek, eylemin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında da değerlendirilmesi istendi.

Başvuruda, Mahiroğlu hakkında hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılması ve şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: AA
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