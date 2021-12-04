Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting öncesinde Tunceli'nin Ovacık kırsalında devam eden Eren Kış-6 Operasyonu'nda şehit düşen Astsubay Üstçabuş Celil Mutlu'nun acılı ailesini ziyaret etti. Taziye dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Kur'an tilavetini dinledi, dua etti ve bir süre aileyle sohbet etti.

Ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP lideri, "Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin'e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021'de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız" dedi.