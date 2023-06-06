Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girdiğinde neden ayağa kalkmadı? Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik cevap - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girdiğinde neden ayağa kalkmadı? Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik cevap

06.06.2023 16:34

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girdiğinde neden ayağa kalkmadığı sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamasında "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki?" dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden seçildi. Yenilginin ardından istifa çağrılarına rağmen "Mücadeleye devam edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkanlığını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

"NEDEN AYAĞA KALKAYIM Kİ?"

CHP içinde hareketli günler yaşanırken Sözcü TV'den İpek Özbey'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni için salona girdiğinde neden ayağa kalmadığı sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu soruya "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…" yanıtını verdi.

Erdoğan TBMM'ye girdiğinde neden ayağa kalkmadı? Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt

"SADECE GENEL BAŞKAN OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?"

CHP lideri ayrıca "Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da, "Evet öyle" ifadeleriyle karşılık verdi.

YORUMLAR (17)
  • Akif AYDIN: Hani kucaklaşacaktık Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • NURETTİN AVGIN: Diyelim Erdoğan Meclise girerken Parti başkanı olarak girdi, peki çıkarken yemin etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak çıktı. Çıkarken ayağa kalktı mı acaba sormak lazım. Cevap Yaz 21 5 Yayından Kaldır
  • Orhan Metin: Sevsende sevmesende senin cumhurbaskanin kemal Cevap Yaz 61 16 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girdiğinde neden ayağa kalkmadı? Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik cevap - Son Dakika
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