Kılıçdaroğlu: Değişim Talepleri Basın Gündemine Taşınınca Başladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Değişim Talepleri Basın Gündemine Taşınınca Başladı

03.08.2023 19:47

CHP'de yapılan bir araştırma sonucunda değişim isteyen bir grup, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sonuçları ilettiklerinde, Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimin ardından bu tür talepler gündeme gelmemişti, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı' yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla başlayan değişim tartışmaları devam ederken değişim isteyen bir grubun yaptırdıkları bir araştırmayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sundukları ortaya çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu bu gruba hiç beklemedikleri bir çıkışla karşılık verdi.

CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre, CHP'de, yerel seçimlerden önce değişimi savunanlar, yapılan araştırmalarda halkın yüzde 80'inin CHP'de değişim istediğini, partililer arasında da değişim talebinin yüzde 68 oranına ulaştığına dikkati çekti.

"HALKI DUYMUYOR MUSUNUZ?"

Araştırma sonuçları ile tabandan gelen talepleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ileten "değişimci" CHP'lilerin bu araştırma sonuçları ile birlikte, Kılıçdaroğlu'na "Sayın Genel Başkan, halkı duymuyor musunuz?" sorusunu da yönelttiği öğrenildi.

SUÇU BASINA ATTI

Kılıçdaroğlu'nun ise bu iddialara katılmadığını söylediği ve "Seçimin ardından bu tür talepler gündeme gelmemişti, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" yanıtını verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TOPU TACA ATMIŞTI

Öte yandan CHP lideri, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Görevi bırakacak mısınız?" sorusuna "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" şeklinde yanıtını vermişti.

YORUMLAR (5)
  • sait acar: CHP önce, taşıdığı ve hiç bir işe yaramadığı aşırı sol kimlikten kurtulmalı.lafla değil, icraatla ülkenin her türlü kişiliğini kucaklamalı.Değişimden önce sizler değişmelisiniz.Lâfla peynir gemisi yürümüyor. Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
  • mücahid: Çünkü chp de seni kim eleştiriyorsa partiden ihraç ettiyorsun kemal.13 yıldır delegeleri kendin seçmedin.Kimse gıık diyemiyor Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • abbas afsin: yaşlıların ülke yonetmesını dogru bulmuyorum en az 40 yaş olacak 65 ten sonra doktorlarca kanıtlanmış yaşlılar bebekleşiyor Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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