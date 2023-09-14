Yeni anayasa için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt var - Son Dakika

Yeni anayasa için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt var

Son Güncelleme: 14.09.2023 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Önce şunu söyleyecekler; 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz, mülakat konusunda özür diliyoruz. Montaj videolar yaptık, özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım?'' dedi.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete bir çağrı yaparak, "En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, müzakere edelim." dedi. Bu çağrıya yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce şunu söyleyecekler; 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz, mülakat konusunda özür diliyoruz. Montaj videolar yaptık, özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN "MÜZAKERE EDELİM" ÇAĞRISI

12 Eylül'de düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete bir çağrı yaptı. Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacaklarını söyleyen Erdoğan, "En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, müzakere edelim." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEKLER"

Bugünse Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, Erdoğan'ın bu çağrısı soruldu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacaksınız. Önce şunu söyleyecekler; 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz, mülakat konusunda özür diliyoruz. Montaj videolar yaptık, özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım?'"

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni anayasa için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni anayasa için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt var - Son Dakika
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