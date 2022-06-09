Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: "Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: "Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor"

09.06.2022 14:47

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: "Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da katıldığı programda 6'lı masa hakkında konuşarak, "Her bir vatandaş o masaya baktığında kendi temsilcisini orada görüyor, kim olursa olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: "Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor"

ORDU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da katıldığı programda 6'lı masa hakkında konuşarak, "Her bir vatandaş o masaya baktığında kendi temsilcisini orada görüyor, kim olursa olsun" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen, partisinin milletvekilleri ile belediye başkanlarının da katıldığı toplantıya, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruşları meslek odalarının temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

"Fındık fiyatının 4 dolar olarak sabitlenmesi lazım"

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, ilk olarak fındık konusuna değinerek, fiyatın 4 dolar olarak sabitlenmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Eğer siz 4 doların karşılığında bir taban fiyatı belirlerseniz ve bunu da her yıl düzenli olarak 4 dolar olarak ifade ederseniz karlılığını bulur. 4 doları sakın büyük bir rakam olarak görmeyin, sadece alın terinin karşılığıdır. Standart bir rakam belirleyecekseniz, bu fiyattan alıp ihraç edeceksiniz. Yurt dışındaki fındık sanayisine 150 milyar dolarlık ciro yapan bir sanayiye kaynak aktarıyorsunuz, kilo başına 4 dolar bile alamıyorsanız o zaman bu bizim ayıbımızdır, onların değil. Onlar kazanmak ister, fındığı bedava da almak ister. Ama biz hakkı olanı bir şekilde teslim etmek zorundayız" diye konuştu.

6'lı masa açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6'lı ittifak masası hakkında ise şunları söyledi:

"Her bir vatandaş o masaya baktığında kendi temsilcisini orada görüyor, kim olursa olsun. Muhafazakarı da kendi temsilcisini görüyor, liberali de kendi temsilcisini görüyor, sağ ve solcusu da kendi temsilcisini görüyor. Bizi birleştiren ve bir araya getiren bu ülkenin içinde bulunduğu durum. Buradan Türkiye'nin çekip çıkartılması lazım. Her birimizin sorumluluğu var ve her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmek zorundayız. Plansız hiçbir işe olmaz, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Plansız bir ülke, plansız bir devlet olur mu?"

"Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım"

Toplantıda, muhtarların hakları konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, mahalle muhtarlarının yetkilerini arttıracaklarını ifade ederek, "Belediye meclislerindeki toplantılara katılacaksınız, mahalleniz ile ilgili karar alınırken söz sahibi olacaksınız. Sosyal yardımların en iyi kime yapılacağını en iyi muhtarlar bilir. Dolayısı ile muhtar sosyal yardımları da ilgili yerlere en objektif ulaştıracak kişilerdir. Bu nedenle Türkiye Muhtarlar Birliği'nin olması lazım. Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Muhtarlara yardımcı elemanlar verilmesi lazım. Emlak vergisinden yüzde 1 pay muhtara verilse ne olur? Biz muhtarlık kurumunu güçlü hale getireceğiz. Muhtarlar güçlenirse Türkiye'de demokrasi güçlenir. Demokrasinin güçlü olması için muhtarlığın güçlüm olması lazım. Bu topraklar ilk seçim milletvekili, başbakan ve bakan seçimi değildir. İlk seçim, 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan muhtarlık seçimidir. O nedenle muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Bu nedenle muhtarlar kurumunun güçlü olması lazımdır" şeklinde konuştu.

Toplantı, basına kapalı olarak soru-cevap şeklinde devam etti.

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı ittifak masası açıklaması: 'Bu masaya bakan herkes kendisini görüyor' - Son Dakika

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