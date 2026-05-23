Kılıçdaroğlu\'ndan CHP\'ye Ahlak Vurgusu

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. CHP; ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililerime söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine geçmek üzere konutundan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yoğun telefon trafiği nedeniyle ses tellerinde sorun olduğunu, bu yüzden dün açıklama yapamadığını belirterek, "Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey, benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım bugün veya önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Bana, 'Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi, belki bugün gerçekleşir" dedi.

'AHLAKİ DEĞERLERİ DÜZELTMEMİZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin köklü, devlet kuran, devlete yön veren bir parti olduğunu vurgulayarak, "CHP; ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililerime söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri yapılmıştır. Tarihinde de bu eleştiriler vardır, muhalefetten, sivil toplumdan eleştiriler gelmiştir; ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerekiyor. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum; partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, cumhuriyeti kuran partidir. Ahlakı ve erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partide ahlaki sorunlar veya buna benzer olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil" diye konuştu.

'KÖKLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, bir başka önemli noktaya değinmek istediğini ifade ederek, "Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık görevinde bulunmuş hiçbir kişi ile ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız, eleştirilerine saygılıyız. Beni daha önce eleştiren genel başkanlar vardı ve ben bunlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gidip onlarla görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerinden özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz CHP'yiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi. Kılıçdaroğlu ardından konutundan ayrılıp çalışma ofisine geçti.