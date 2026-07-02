Kılıçdaroğlu'ndan NATO Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan NATO Açıklamaları

Kılıçdaroğlu\'ndan NATO Açıklamaları
02.07.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'daki rolünü ve stratejik bağımsızlığı vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye NATO üyesidir ama NATO'nun ileri karakolu değildir. Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Sivas olayları" ve "Başbağlar Katliamı"nda hayatını kaybedenleri andı.

NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru, hiçbir gücün ileri karakolu, hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacağını belirterek, tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle yolunu çizeceğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, dış politika anlayışlarının merkezinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını inşa edecek stratejik vizyonun olduğunu dile getirerek, Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir güç değil, stratejik merkez ülke olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin görevinin, cepheleşmenin parçası olmamak, denge kurmak, güven üretmek ve istikrarın taşıyıcısı olmak olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır. CHP olarak bakışımız açıktır: Türkiye NATO üyesidir ama NATO'nun ileri karakolu değildir. Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye, Rusya ile de Çin ile de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez."

"Türkiye'nin ihtiyacı uzun vadeli stratejik vizyondur"

Ankara'daki zirvede Türkiye'nin NATO'ya hatırlatması gereken temel gerçeklerden birinin, "Güvenlik bölünemez" olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, NATO güvenliğinin yalnızca Baltıklar ve Doğu Avrupa'dan ibaret olmadığına dikkati çekti.

"Türkiye açısından Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya, terör örgütleri, göç, enerji hatları, gıda güvenliği, su güvenliği ve devlet dışı silahlı aktörlerin de bu güvenlik mimarisinin parçalarıdır" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zirvede NATO'nun stratejik bütünlüğünü hatırlatan kurucu bir dil kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

Dış politikada Türkiye'nin ihtiyacının "Cumhuriyetçi devlet aklı" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, günübirlik pazarlık değil, uzun vadeli stratejik vizyondur. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, iç politikaya dönük gösteri değil, dış politikada kurumsal sürekliliktir. CHP olarak bizim sorumluluğumuz da buradadır. Biz, Türkiye'nin NATO içindeki yerini de Avrupa ile ilişkilerini de ABD ile müttefiklik hukukunu da Rusya ve Çin'le kurulacak dengeli ilişkileri de Cumhuriyet'in bağımsızlık çizgisi içinde ele alır ve sürdürürüz. Ne Türkiye'yi yalnızlaştırırız ne de 'Cumhuriyetçi stratejik özerklik' anlayışına gölge düşürürüz. Türkiye'yi ne maceraya sürükleriz ne de başkalarının planlarında pasif unsur haline getiririz. Türkiye'yi kendi tarihine, kurumlarına, millet iradesine ve üretim kapasitesine dayanan saygın bir bölgesel güç haline getiririz. Türkiye masadadır ama 'Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel hakkı, stratejik ağırlığı ve Cumhuriyet'in bağımsızlık iradesiyle bu masadadır' mesajını vermemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Dış Politika, Politika, Türkiye, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan NATO Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Erzurumspor’a stat müjdesi Erzurumspor'a stat müjdesi
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor Ouattara, bu gece İstanbul’da Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 16:43:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan NATO Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.