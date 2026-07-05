Kılıçdaroğlu'ndan Protesto Hakkı Vurgusu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Protesto Hakkı Vurgusu

Kılıçdaroğlu\'ndan Protesto Hakkı Vurgusu
05.07.2026 18:39
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Kılıçdaroğlu, protesto hakkının engellenmesini eleştirerek keyfi gözaltıları kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez. Keyfi gözaltılar, toplantı ve gösteri hakkını açıkça tehdit etmektedir. Dünya liderlerinin katıldığı uluslararası zirvelerde protestolar, demokratik hayatın olağan bir parçasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin, akademisyenlerin, avukatların ve sivil toplumun üzerinden elinizi çekin. NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek T24 ve Odatv muhabirleri, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez. Keyfi gözaltılar, toplantı ve gösteri hakkını açıkça tehdit etmektedir. Dünya liderlerinin katıldığı uluslararası zirvelerde protestolar, demokratik hayatın olağan bir parçasıdır. Bir ülkenin itibarına zarar veren, protestoların varlığı değil; demokratik protesto hakkının engellenmesidir. Basın özgürlüğü bir ayrıcalık değil, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır. Tarafsız basının sustuğu yerde millet gerçeği duyamaz; gerçeğin sustuğu yerde ise demokrasi yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Protesto Hakkı Vurgusu - Son Dakika

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