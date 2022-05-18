Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine dikkat çekmek kapısına dayandığı 'savunma danışmanlığı şirketi' SADAT'a ilişkin tartışma sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü AK Parti grup toplantısında "SADAT yöneticileriyle uzaktan yakından hiçbir alakam yok" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"SİLAH TÜCCARI, SADAT KURUCUSU"

SADAT kurucusu Adnan Tanırverdi masada MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank'ın arasında oturan sakallı kişi.



Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili olarak, "Erdoğan 'SADAT ile alakam yok' demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım" dedi.

İKİ YIL ÖNCE BAŞDANIŞMANLIKTAN İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyesi Adnan Tanrıverdi 2020'nin ocak ayında görevlerinden istifa etmişti.

Adnan Tanrıverdi, 3. Uluslararası Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSM) İslâm Birliği'nin Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız" sözleriyle tartışma yarmıştı.