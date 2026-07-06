Kılıçdaroğlu'ndan Zihni Göktay için başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun ve sanat dünyamızın değerli isimlerinden Zihni Göktay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanata adanmış ömrü, sahneye kattığı eşsiz emek ve geride bıraktığı unutulmaz eserlerle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."