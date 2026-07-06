Kılıçdaroğlu'ndan Zihni Göktay için başsağlığı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Zihni Göktay için başsağlığı

06.07.2026 10:19
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, usta sanatçı Zihni Göktay'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun ve sanat dünyamızın değerli isimlerinden Zihni Göktay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanata adanmış ömrü, sahneye kattığı eşsiz emek ve geride bıraktığı unutulmaz eserlerle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Zihni Göktay için başsağlığı - Son Dakika

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