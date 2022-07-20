Kılıçdaroğlu Nilüfer'deki 'Büyük Mübadil Buluşması'na katılıyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Nilüfer'deki 'Büyük Mübadil Buluşması'na katılıyor

20.07.2022 00:57
Kılıçdaroğlu Nilüfer'deki 'Büyük Mübadil Buluşması'na katılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99.yılında Nilüfer'de düzenlenecek olan 'Büyük Mübadil Buluşması'nda, Rumeli ve Balkan Türkleri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99.yılında Nilüfer'de düzenlenecek olan 'Büyük Mübadil Buluşması'nda, Rumeli ve Balkan Türkleri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılı sebebiyle, bu yıl Bursa'da mübadillerin yoğun olarak yaşadığı bölge olan Görükle'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 'Büyük Mübadil Buluşması - Rumeli ve Balkan Türkleri Bir Arada' etkinlikleri, Nilüfer Belediyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliği ve CHP Genel Merkez Balkan Masası'nın koordinasyonu ile 23-24 Temmuz'da gerçekleşecek. Buluşmaya Bursa'daki mübadillerin yanı sıra, Rumeli ve Balkan Derneklerinin yönetici ve üyeleri ile Türkiye'de faaliyet gösteren mübadil kuruluşlarının yönetici ve üyeleri de katılacak.

İki gün sürecek Büyük Mübadil Buluşması'nın ilk gün etkinlikleri Görükle Stadyumu'nda yapılacak. 23 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği Müzik Topluluğu konser verecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler'in açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı da Lozan Antlaşması'na ilişkin bir konferans verecek.

CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın selamlama konuşması sonrasında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da etkinliğe katılanlara hitap edecek. İlk günün programı Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu'nun "Ege'nin İki Yakasından Ezgiler" konseri ile sona erecek.

Rumeli ve Balkan Buluşması'nın ikinci gününde etkinlikler Görükle'deki ÇEK Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde Mübadele ve Lozan konusunda uzman olan değerli akademisyenlerin katılımı ile paneller düzenlenecek. 24 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ilk panel "Yüzüncü Yılın Arifesinde Lozan'ın Değerlendirilmesi" başlığıyla gerçekleşecek. Panele, Prof. Dr. Serhat Güvenç ve Öğretim Görevlisi Gurbet Gökgöz Bilen katılacak.

Aynı gün saat 11.00'de başlayacak ikinci panelin konusu "Mübadelenin Kültür ve Sanata Yansımaları" olacak. Doç. Dr. Hülya Bayrak Akyıldız, Doç. Dr. Mehmet Söylemez, Araştırma Görevlisi Hasan Münüsoğlu ile Araştırma Görevlisi Saim Örnek panelde konuşmacı olarak yer alacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Rumeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Nilüfer'deki 'Büyük Mübadil Buluşması'na katılıyor - Son Dakika

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