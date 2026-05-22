Kılıçdaroğlu\'nun Görevine Dönüşü

22.05.2026 16:47
Mahkemeden çıkan karar sonrası Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevine resmi olarak dönüyor.

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesine karar verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kılıçdaroğlu gidecektir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisinin önünde basın açıklaması yaptı. Sönmez, "Belediye başkanları, mevcut milletvekilleri daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il, ilçe teşkilat yöneticileri ile hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüldü, çalışmalar devam ediyor. Tabii ki genel başkanın bugüne kadarki siyasi çizgisini hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklamakla ilgili bir siyaseti kararlılıkla sürdürmüş 13-14 yıllık bir genel başkan. Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kucaklaşıp, ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar ki zaten açıklamalarından da hepiniz takip ettiniz; iktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam. Ekip arkadaşlarına olan güveni tam ve ekip arkadaşlarının da kendisine güveni tam. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisinin sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiarı yoktur. Bunun dışında da bir önceliği olmadı. Bundan sonra da olmayacağını siz de biliyorsunuz. Değerli kamuoyu da bunu biliyor. MYK'da görevlendirme yapıldığına dair yazılıp çizilenler var; böyle bir şey şu anda yok. Ne parti meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim söz konusu değildir. Böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sayın Genel Başkan, 2 gündür çok yoğun çalışıyor. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir durum var. Gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı olmayacaktır; ama bir bilgilendirme kendisi yapacaktır" diye konuştu.

'GENEL MERKEZE GİDECEKTİR'

Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kılıçdaroğlu gidecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer parti meclisi bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten göreve başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren Sayın Genel Başkanın görevi de başlamıştır. 37'nci kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibarıyla resmi olarak başlamışlardır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en kısa sürede en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında göreve başlayarak çalışmalarını sürdürecek. Şu anda öyle bir tarih yok. Sayın Genel Başkan milletvekilleri de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarıyla istişareler ediliyor. Burada istenen bir gerginliğin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan, hiçbir zaman gerginliğin tarafı değildir, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Sönmez, planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi olmadığını belirterek, "Süreç böyle ilerleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kesin alınmış bir karar varsa, bir işlem olacaksa, bir temas olacaksa bunlar doğrudan medyaya bilgilendirilecektir. Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. 'Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak' diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

