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Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?

29.10.2021 16:09

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" sözlerini söyleyen Kılıçdaroğlu'na "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?" ifadeleriyle karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti kanadında büyük rahatsızlığa neden oldu.

"BİRİNE HAİN DEMEK BU KADAR KOLAY MIDIR?"

CNN Türk canlı yayınına konuk olan ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?" ifadelerini kullandı.

"DURUMU TARTIŞILIR"

Açıklamasının devamında daha önceki Tezkere ile bu tezkere arasında süresi dışında bir fark olmadığını belirten Dervişoğlu, "Birinci tezkereye evet verip bugünkü tezkereye hayır diyenin durumu tartışılır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İhanet çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?

Müsavat Dervişoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'İhanet' çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? - Son Dakika
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