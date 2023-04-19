Kılıçdaroğlu'nun masasından çıkan anket! Sonucu gören muhalifler, İnce'ye çok sinirlenecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun masasından çıkan anket! Sonucu gören muhalifler, İnce'ye çok sinirlenecek

19.04.2023 14:59

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Mayıs seçimlerine günler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özel, "Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan 43'lerde filan. Kemal Bey 48-48.5'ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor" dedi. Özel, yüzde 4 ve 2 oy oranlarının hangisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye hangisinin Sinan Oğan'a ait olduğunu ise belirtmedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 4 cumhurbaşkanı adayı il il gezerken, seçim sonuçlarını öngörebilmek içinse art arda anket çalışmaları yapılıyor.

"KEMAL BEY YÜZDE 48'LERDE"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket sonuçlarını paylaştı. Özel, "Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43'lerde filan. Kemal Bey, 48-48.5'ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor. O iki adayın bir seçim kazanamayacağı belli ama seçimin ikinci tura kalma riski var." ifadelerini kullandı.

İNCE VE OĞAN'IN OY ORANLARI

Özel, yüzde 4 ve 2 oy oranlarının hangisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye hangisinin Sinan Oğan'a ait olduğunu ise açıklamadı. Muhalefet, eski bir CHP'li olan İnce'ye aday olup oyları böleceği sebebiyle tepki göstermişti.

"BU İŞİ BİRİNCİ TURDA BİTİRMELERİ LAZIM"

Özel, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu seçim yüzde 50+1 ile alınacak seçim. 50+1'le alınabilmesi için kararsız olan gençlerin 'Acaba ilk turda başka yere mi versem, ikinci turda böyle mi yapsam' diyen gençlerin, bu işi birinci turda bitirmeleri lazım. Burada gençlerin yapması gereken, cehennemin kapısını birinci turda kapatmak. Eğer aralık bırakırsanız oradaki ateş memleketi yakabilir. Biz, geçmişte, 7 Haziran'da çoğunluğu kaybedenlerin 1 Kasım'da kazanmak için neler yaptıklarını gördük. O yüzden bütün herkese, sözümüze değer veren herkese diyoruz ki cehennemin kapısını birinci turda kapatın." dedi.

YORUMLAR (19)
  • Erdinç Uzuner: Bay Kemal uzak ara en kötü adaysın, Meral hanım dünyaya duyurdu zaten. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Sinan 2 tura kalır kemal sonuncu olur Cevap Yaz 10 14 Yayından Kaldır
  • kenan mutlu: BU KILÇIKOĞLU GELİRSE 30 YIL GERİYE GİDER BU ÜLKE,YANARIZ SOĞAN 100 TL OLUR VALLAHİ Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun masasından çıkan anket! Sonucu gören muhalifler, İnce'ye çok sinirlenecek - Son Dakika


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