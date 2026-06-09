Kılıçdaroğlu: Partiyi Kirlilikten Arındıracağım - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Partiyi Kirlilikten Arındıracağım

Kılıçdaroğlu: Partiyi Kirlilikten Arındıracağım
09.06.2026 16:00
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Kılıçdaroğlu, CHP'deki Mutlak Butlan davasını eleştirerek, partiyi temiz siyasetle yöneteceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan gerginliğin ardından TBMM Grup Toplantısı'nı parti genel merkezinde yapacağını duyurmuştu.

Açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu konuşmasından önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Genel Merkez'de toplanan partililer salonda 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu, Direne direne kazanacağız, Hak, hukuk adalet' sloganları attı.

"CHP'nin kurultayları düşüncelerinin özgürce ifade edildiği kurultaylardır"

Kılıçdaroğlu, daha sonra Grup Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere salona geldi. Hakkı, hukuku ve adaleti her yerde savunacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunlarına, bölgenin sorunlarına çözüm üreten, akılcı çözümler üreten tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları düşüncelerinin özgürce ifade edildiği kurultaylardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları bir şenlik kurultayıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir" diye konuştu.

"Kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız"

Temiz siyaset yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. 'Niye böyle konuşuyorsun' diye. Uygar tartışmanın olduğu yerlerde insanlar birbirlerini dinlerler. Ama 'Ben sana para vereyim, sen bana oy ver'. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini, parayla satanlar, bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz' diyemez"

Kılıçdaroğlu, her zaman iyi niyetle baktığını ve ahlaki temelleri koruyarak çalıştığını dile getirerek "Partiyle ilgili başka alanlarda, dış dünyada, iç dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz' diyemez" dedi.

"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim"

CHP'nin ahlaki değerlerini koruyacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için ön yargılı olmayacağım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, onlara güle güle diyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek "Onların biraz derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın trollerin ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar. Sorgulamayı öğrensinler. Sorgulamayı öğrendiğimizde siyaseti güzel bir zemine oturtmuş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Devletin yönetimi ahlak zeminine oturmazsa hepimiz kaybederiz"

Partide gerçek bir değişim olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Gerçek değişim 3 aşamadan oluşacak. Birincisi şu; Arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim, ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Kalkınmayı üreterek yapacağız. Üçüncüsü ise iktidarın oluşturduğu tahribatın düzeltilmesi lazım. Yani devletin yönetiminin ahlak zeminine oturması lazım. Devletin yönetimi ahlak zeminine oturmazsa hepimiz kaybederiz. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş devlete çöken mafyayı temizlemek olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Ben kurultayı toplayacağım, hiç kimse endişe etmesin"

Kılıçdaroğlu, mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte mücadele edeceğiz. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım, hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapıları ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Partiyi Kirlilikten Arındıracağım - Son Dakika

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