Kılıçdaroğlu PM'yi 1 Haziran'da topluyor

26.05.2026 11:18
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, PM toplantısını 1 Haziran'da yapacak, YDK da aynı gün toplanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da toplanacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun partinin, kurultayın ardından en yetkili organı olan PM'yi 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de toplaması planlanıyor. Toplantıda, PM üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak.

CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'ının sonucunda belirlenen PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri, mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi.

Buna karşın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.

Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.

Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak.

Bunlara ek olarak, Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.

Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.

Partide 1 Haziran saat 15.00'te YDK toplantısının da yapılması planlanıyor. Toplantıda, parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

