Kılıçdaroğlu, Soyer'in sunumunu dinledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Soyer'in sunumunu dinledi

16.06.2022 23:19
Kılıçdaroğlu, Soyer'in sunumunu dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresinin sunumunu dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresinin sunumunu dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e geldi. "İktidara Giden Yolda İzmir'in Sosyal Demokrat Belediyecilik Çözümleri" toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görev süresinin sunumunun dinleyen Kılıçdaroğlu, toplantı çıkışı kısa bir açıklama yaptı. CHP Lideri, "Belediye başkanımızı ve bütün ekip arkadaşlarını yürekten kutluyorum. İzmir'e hizmet ediyorlar, çok güzel hizmetler var" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Soyer'in sunumunu dinledi - Son Dakika

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