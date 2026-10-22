Kılıçdaroğlu, TV Ankara temsilcileriyle görüşüp siyasi ahlak yasası çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, uzun süre sonra ilk kez böyle bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun kirlendiği bir ortamda, Türkiye'yi temizlemek yine görev olarak siyaset kurumuna düşüyor. Eğer siyaset kirlilikten arınmazsa Türkiye büyük sorunlarla karşılaşır ve halkın yoksullaşması devam eder." ifadesini kullandı.

Türkiye'de siyasi ahlak yasasının çıkması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bir siyasi ahlak kanunu veya etik kanunu adı ne olursa olsun temel ilkeleri olan, temel kuralları olan bir yasaya ihtiyacımız var. Parlamentonun buna ihtiyacı var. Parlamentonun saygınlığı açısından da buna ihtiyaç var." diye konuştu.