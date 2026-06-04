Kılıçdaroğlu, YDK Toplantısında Parti Disiplinine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, YDK Toplantısında Parti Disiplinine Vurgu Yaptı

04.06.2026 16:23
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasi ve disiplinin önemini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkati çekti.

Partiden yapılan açıklamaya göre CHP YDK, parti genel merkezinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, tüzük gereği en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkati çekerek, yeni çalışma dönemine dair başarı dileklerini iletti.

Toplantının ana gündem maddesini YDK bünyesindeki görev dağılımı ve başkanlık seçimi oluşturdu.

Kurul üyelerinin katılımıyla yapılan gizli oylama sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy ve Kurul Sekreterliğine Sezgin Kaya seçildi.

Kaynak: AA

Demokrasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, YDK Toplantısında Parti Disiplinine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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