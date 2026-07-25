Kılıçdaroğlu: Yolsuzlukla Mücadele Yüzde Yüz Öncelikli

Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP üye katılım töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyada yüzyılı aşkın süredir, yüzyılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve partinin MYK üyeleri katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Eskisi, yenisi, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, bütün Cumhuriyet Halk Partililere. Nedeni şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye'nin temel sorunları var. ve bu sorunlar ciddi sorunlar. Milyonlarca kişinin, milyonlarca emekçinin, milyonlarca çalışanların, milyonlarca muhtarın sorunları var. Dolayısıyla bizim temel görevimiz; sorunları aklımızla, mantığımızla, deneyimimizle saptamak ve onlara çözüm üretmek. Gezeceğiz Mahalle mahalle gezeceğiz, ev ev gezeceğiz Kadın erkek ayrımı yapmadan gezeceğiz. Mahallenin sokaklarını aşındırarak gezeceğiz. Onlara hakkı, hukuku, adaleti ve bu güzel ülkede insanca yaşamak için nelerin yapılması gerektiğini onlara anlatacağız. Temel felsefemiz bu" İfadelerini kullandı.

"Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz"

Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa karşı olduklarını belirtirken, "Eğer siz siyasette kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz. Toplumun zenginleşmesi lazım. Toplumun varlıklı olması lazım. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu yapamaz Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın" açıklamasında bulundu.

"Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Yolsuzluklara karşı çıkacağız"

Kılıçdaroğlu, siyasetin hesap verme sanatı olduğunu ifade ederken, "Siyaset, hesap verme sanatıdır. Hesap verebiliyorsanız siyaset yapacaksınız. Hesap veremediğiniz andan itibaren size hesap soracak kişinin esiri olursunuz. Bir daha ifade edeyim, hesap verecek konumda değilseniz, yiğitçe meydana çıkıp herkesten hesabı soruyorsanız sizden değerli kimse yoktur. Ama hesap soramıyorsanız, açığınız varsa, açığınızı keşfeden insanın esiri olursunuz. Tutsak olursunuz. Söz edemezsiniz, konuşamazsınız. Siyasetçi öyle değil. Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Yolsuzluklara karşı çıkacağız. Ben siyasete yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. Bana. dediler ki, "Ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur." Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam. Ahlaklı insanın başımın üstünde yeri vardır. Temiz insanın başımın üstünde yeri vardır. Düzgün insanın başımın üstünde yeri vardır. Ama kardeşim, ben siyasete girdim, birdenbire zenginleştim, birdenbire köşeyi döndüm. Peki, siyaset ne için yapılır, Halk için yapılır. Halkın sorunlarını çözmek için yapılır. Halkın dertlerini dile getirmek için yapılır" ifadelerini kullandı.

"Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti"

CHP'nin büyük oranda arındığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisidir. Dünyada yüzyılı aşkın süredir, yüzyılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz. Biz bunları yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.